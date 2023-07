Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: Mazza vola in semifinale, Piraino al tappeto

La seconda testa di serie sconfitta dal romagnolo, avanza anche Picchione che approfitta del ritiro di Tomasetto

Giorni conclusivi per la terza edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, rassegna internazionale con montepremi da 15mila dollari che si gioca allo Junior Tennis Perugia e che sta riscuotendo un notevole successo anche per quanto riguarda le presenze di pubblico. Il primo a staccare il pass per la semifinale è stato l’aquilano Andrea Picchione quinta teta di serie della rassegna. Approfittando anche delle precarie condizioni fisiche dell’avversario, Luca Tomasetto, è stato sufficiente un solo set (60) all’abruzzese per entrare nei ‘Fab Four’ della manifestazione perugina. Applausi a scena aperta per il romagnolo Manuel Mazza, capace di mettere fine alla corsa della seconda testa di serie, il siciliano Gabriele Piraino domato col punteggio di 63 64. Un grande momento di forma per l’alfiere del Tc Viserba che prosegue la sua avventura sui campi dello Junior mostrando colpi eccellenti ed un’ottima preparazione fisica.