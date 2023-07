ATP Amburgo: Musetti vede la semifinale, le quote spingono per una vittoria su Djere ma il campione in carica non giocherà sul Centrale

Non dovrebbero esserci grossi problemi per Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP di Amburgo. L’azzurro, campione in carica del torneo, affronta Laslo Djere e vede vicina la semifinale: il successo del giovane italiano si gioca a 1,50 e 1,52, mentre il suo avversario è proposto vincente a 2,43. Musetti avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,59 rispetto a Djere a 2,22. Per quanto riguarda il set betting, uno 0-2 in favore del classe 2002 di Carrara è in pole a 2,28, seguito dall’1-2 a 3,70.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Daria Saville vs [7] Arantxa Rus

2. [WC] Noma Noha Akugue vs B. Pera or D. Shnaider (non prima ore: 13:00)

3. Yannick Hanfmann OR Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier (non prima ore: 14:30)

4. [4] Alexander Zverev vs Luca Van Assche

5. [1] Casper Ruud vs Arthur Fils (non prima ore: 18:00)

M1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Laslo Djere vs [3] Lorenzo Musetti

2. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs Alexander Erler / Lucas Miedler