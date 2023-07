Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti : Piraino vola ai quarti, Castagnola doma Martin Manzano

Si entra nel rettilineo finale, la terza edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, rassegna internazionale con montepremi da 15mila dollari che si gioca allo Junior Tennis Perugia, apre i battenti ai qualificati per i quarti di finale. Il primo a staccare il pass per i migliori otto è il romagnolo Manuel Mazza; prestazione senza sbavature per il portacolori del Tc Viserba che in un’ora e 20’ supera il milanese Filippo Speziali col punteggio di 61 63. Sul centrale avanza senza problemi Gabriele Piraino, seconda testa di serie del torneo perugino, davvero determinato nel domare le velleità del romano Niccolò Catini al quale ha lasciato soltanto 4 games (62 62). Il ‘Pira’ insomma, mancino classe 2003 tesserato per il Ct Palermo, vuole andare sino in fondo e continua a dimostrarlo. Ai quarti di finale ci sarà poi anche l’aquilano Andrea Picchione, quinta testa di serie del torneo, autorevole nell’imporsi con un doppio 63 al cospetto del ‘lucky loser’ Daniel Bagnolini. Avanti poi il ligure Luca Castagnola che ha messo fine alla corsa del sorprendente Juan Cruz Martin Manzano, ‘giustiziere’ al primo turno della testa di serie nr. 1 Federico Arnaboldi; partita questa comunque lottata e terminata al terzo set col punteggio di 62 46 61 in favore dell’alfiere del Tc Santa Margherita Ligure.

Le finali – L’organizzazione capeggiata dal direttore del torneo Roberto Tarpani, ha ufficializzato gli orari delle finali. Venerdì sera in notturna, dalle 21, il match che assegnerà il titolo del doppio. Domenica 30 luglio alle ore 11 invece l’epilogo della rassegna con la finale del singolare.

Le info – Sulla pagina Facebook ufficiale dello Junior Tennis Perugia saranno quotidianamente disponibili programmi di gioco, foto del fotografo ufficiale Stefano Fasi e tabelloni aggiornati. In più, grande novità, dalle ore 21 diretta Facebook del match della sessione serale.