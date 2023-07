WTA 250 Losanna: il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di partenza

WTA 250 Losanna – Tabellone Principale- terra

(1) Irina-Camelia Begu vs (WC) Fiona Ferro

Qualifier vs Danka Kovinic

Jil Teichmann vs Erika Andreeva

Viktorija Golubic vs (7) Alizé Cornet

(3) Ana Bogdan vs Simona Waltert

Qualifier vs Qualifier

Olga Danilovic vs Clara Burel

Leolia Jeanjean vs (5) Emma Navarro

(6) Mirra Andreeva vs Diane Parry

Aliona Bolsova vs Anna Bondar

Sara Sorribes Tormo vs (WC) Susan Bandecchi

Tamara Zidansek vs (4) Lucia Bronzetti

(8) Elina Avanesyan vs Evgeniya Rodina

Sara Errani vs Qualifier

Julia Riera vs Patricia Maria Tig

(WC) Celine Naef vs (2) Elisabetta Cocciaretto