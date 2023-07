Atp Bastad: Musetti vede la semifinale, per l’azzurro quote rasoterra contro Misolic (con il programma di domani)

Dopo il sofferto derby contro Arnaldi nel match d’esordio, vinto nel tie-break del terzo set, Lorenzo Musetti sfida nei quarti di finale dell’Atp di Bastad il qualificato Filip Misolic, attuale numero 139 del mondo. Per i bookie sarà una partita senza storia: avanti il passaggio del turno dell’italiano, visto a 1,12 e 1,15, contro il colpo dell’austriaco fissato tra 5,20 e 5,60 volte la posta. Per quanto riguarda invece il risultato finale, in pole il 2-0 azzurro, a 1,43, con un nuovo successo in tre set di Musetti dato a 4.

Come riporta Agipronews, Musetti resta tra i favoriti dei bookie per un possibile successo finale: il timbro del tennista toscano si gioca a 5,35, dietro al favorito Casper Ruud a 3,15 , al tedesco Alexander Zverev, dato a 4,30 volte la posta e al russo Andrey Rublev proposto a 5,30.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lorenzo Musetti vs [Q] Filip Misolic

2. [1] Casper Ruud vs Sebastian Ofner

3. [5] Alexander Zverev OR Thiago Monteiro vs [Q] Pavel Kotov OR [2] Andrey Rublev

4. Federico Coria vs [4] Francisco Cerundolo

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Francisco Cabral / Rafael Matos vs [3] Alexander Erler / Lucas Miedler

2. Marco Cecchinato / Bernabe Zapata Miralles OR [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov