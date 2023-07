Race 2023: Carlos Alcaraz già qualificato per le Finals di Torino. Ecco la situazione

Carlos Alcaraz è il primo tennista ufficialmente qualificato per le ATP Finals di Torino. La conquista del titolo a Wimbledon ha risolto matematicamente questa questione, ed è stato proprio l’ATP Tour a confermare la presenza del giovane spagnolo di 20 anni nel torneo di fine stagione, dal quale era rimasto fuori nel 2022 a causa di un infortunio.

La questione è stata risolta in termini di punti, e il fatto di aver vinto un titolo del Grand Slam ha rafforzato le sue possibilità, dal momento che i campioni dei Majors hanno il privilegio di partecipare alle ATP Finals purché si trovino nelle prime 20 posizioni: se ce ne sono due fuori dalla zona di qualificazione ma ancora all’interno della top 20, il migliore si garantisce il posto e il secondo diventa riserva. In questo senso, Novak Djokovic ha praticamente garantita la qualificazione matematica, che in termini pratici non è confermata al 100% solo perché c’è ancora la possibilità molto remota che finisca fuori dalle prime otto posizioni.

Race ATP 2023 – LIVE

1 ✓ Carlos Alcaraz ESP 6675

Punti per la qualif. all’ ATP Finals 6385

——————————–IN—————————————————————

2 Novak Djoković SRB 5945

3 Daniil Medvedev RUS 5120

4 Stefanos Tsitsipas GRE 3175

5 Jannik Sinner 3175

6 Holger Rune DEN 3025

7 Andrey Rublev RUS 2965

8 Casper Ruud NOR 2250

9 Taylor Fritz USA 2085

10 Karen Khachanov RUS 1900

11 Cameron Norrie GBR 1750

12 Tommy Paul USA 1745

13 Alexander Zverev GER 1720

14 Frances Tiafoe USA 1705

15 Alex de Minaur AUS 1505

16 Francisco Cerúndolo ARG 1435

17 Jan Lennard Struff GER 1367

18 Hubert Hurkacz POL 1280

19 Nicolás Jarry CHI 1260

20 Grigor Dimitrov BUL 1195

21 Christopher Eubanks USA 1105

22 Tallon Griekspoor NED 1090

23 Tomás Martín Etcheverry ARG 1067

24 Lorenzo Musetti 1065

25 Jiří Lehečka CZE 1062

26 Alexander Bublik KAZ 1019

27 Borna Ćorić CRO 890

28 Alejandro Davidovich Fokina ESP 885

29 Ben Shelton USA 795

30 Andy Murray GBR 795