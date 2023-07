Da Palermo: Il resoconto di giornata con il programma del pomeriggio

“Sarà Errani? Non ho mai giocato contro di lei, ma ricordo quando in Cina una volta mi fece un autografo”. Un po’ di anni dopo quella firma che è rimasta impressa nella sua mente, Qinwen Zheng, n. 25 al mondo e testa di serie n. 2 del torneo, si troverà domani sera di fronte proprio Sara Errani in un primo turno atteso dal pubblico che ha nella 36enne azzurra una delle beniamine indiscusse.

LA PASSIONE PER IL TENNIS DI ERRANI – “E’ un match difficile, quasi impossibile – ha ribattuto Sara Errani – è vero che non ci siamo mai affrontate, ma sono rimasta impressionata da quando ci siamo allenate insieme in Australia. E’ fisicamente straordinaria e molto forte anche tecnicamente. La mia ultima stagione? Mi sono un po’ ripresa. Il mio calo era legato al servizio, i problemi con quel colpo mi avevano buttato giù. Sono riuscita a concentrarmi sul tennis, sulla tattica e su come impostare le partite. Il segreto per restare competitiva a 36 anni? L’amore per il tennis. È la passione per questo sport che mi tiene legata. So che sono vicina alla fine della carriera. Essere stata ancora nelle prime 100 mi ha ridato fiducia, ancora più voglia di restare lì. Il fisico sta reggendo, quindi sono ancora qua”.

9 ITALIANE IN TABELLONE – La, già, folta pattuglia azzurra si arricchisce di altre 2 giocatrici provenienti dalle qualificazioni: sono Nuria Brancaccio (testa di serie n. 1 delle quali) che ha battuto in 2 set (6-1 6-2) Deborah Chiesa e la sorprendente Aurora Zantedeschi che ha capitalizzato la Wild Card ricevuta dal direttore del torneo, Oliviero Palma, conquistando le prime vittorie della carriera in un torneo WTA. Zantedeschi, che si allena nell’Accademia di Francesco Cinà, nell’ultimo match sul centrale ha battuto con un perentorio 6-0 6-3 Martina Colmegna.

Niente da fare, invece, per la beniamina di casa, la licatese Dalila Spiteri, che dopo avere superato sabato in 3 set la statunitense Hailey Baptiste, si è arresa in 2 set (2-6 6-7) nel turno decisivo all’olandese, Eva Vedder (alla sua prima qualificazione in un tabellone principale). “Ha pesato la stanchezza delle tante partite giocate nelle ultime settimane – ha detto Spiteri – ho giocato contro un’ottima avversaria. Peccato, ero riuscita a trovare la chiave giusta nel secondo set e magari meritavo anche il terzo. Sono, comunque, contenta. Il prossimo anno mi piacerebbe entrare in tabellone per classifica, ho un anno intero per farcela”.

PRIMO TURNO – Sarà la Wild Card azzurra, Camilla Rosatello, ad aprire domani il programma delle partite sul campo centrale. La tennista italiana, che si allena anche lei al Country nell’Accademia di Francesco Cinà, affronterà la svizzera Viktoria Golubic. A seguire Nuria Brancaccio giocherà contro un’altra qualificata, la francese Andrianjafitrimo, quindi (alle 20) sarà la volta di Errani-Zheng e successivamente Zantedeschi affronterà la francese Parry.

Sotto gli occhi di Tathiana Garbin giocheranno, come detto, il primo turno del tabellone principale 9 italiane, tra cui la finalista dello scorso anno, Lucia Bronzetti che martedì affronterà Erika Andreeva.

“Questo è il mio torneo preferito – ha detto la Bronzetti – nel mio cuore ha un posto importante e ogni volta che torno, sono contenta. Replicare quanto fatto sarà difficile, ma darò il massimo in ogni partita per andare più avanti possibile”.

Oltre alla Errani, avrà un compito arduo, sempre martedì, l’ex n. 1 italiana ed ex 18 al mondo, Martina Trevisan, scivolata alla posizione 64 della classifica mondiale. Il sorteggio per lei non è stato benevolo: affronterà al primo turno la testa di serie n. 1, Dara Kasatkina. “Sorteggio sfortunato? No, direi sorteggio stimolante – ha sottolineato la toscana – mi sto abituando a giocare questo tipo di partite, sono serena e voglio ritrovare buone sensazioni in campo. Poco importa chi ho davanti. Sto cercando di ritrovare la forma migliore. Da qualche giorno sto bene e sto riprendendo la forma migliore. La classifica? E’ diversa rispetto a un mese fa, ma non l’ho mai guardata, sia nel bene che nel male. Ho avuto un po’ di sfortuna nell’ultimo mese, quando avevo tanti punti da difendere. Con estrema calma tornerò dov’ero”.

LE ALTRE QUALIFICATE – Dopo aver vinto l’ultimo turno delle quali, accedono al tabellone principale anche la francese Tessah Andrianjafitrimo (428 del ranking, ha avuto la meglio sulla maltese Francesca Curmi, 341 della classifica mondiale), Tatiana Prozorova che ha battuto in 3 set Sofya Lanserre e Mia Ristic (che è stata in campo 7 ore e 35 minuti in 2 partite di qualificazioni) protagonista di una straordinaria rimonta contro la Von Deichmann. Entra in tabellone, come Lucky Loser la maltese Francesca Curmi.

TORNEO DI DOPPIO – Sono 15 le coppie al via del torneo di doppio. Il tabellone è guidato dalla coppia formata dalla russa Yana Sizikova e dalla belga Kimberley Zimmermann (quest’ultima vincitrice delle ultime due edizioni, nel 2021 con Eric Routliffe e 2022 con Anna Bondar). Le n. 1 del seeding avranno un bye al primo turno ed entreranno in scena nei quarti, quando giocheranno contro la coppia vincitrice del derby italiano Brancaccio-Pedone contro Spiteri-Zantedeschi.

In tutto sono cinque le coppie azzurre. Tra queste, spicca quella formata da Sara Errani e Jasmine Paolini che, insieme, hanno vinto il WTA 250 di Melbourne nel 2022 e giocato il torneo di doppio femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Al via anche Lucia Bronzetti, impegnata al fianco della turca Cagla Buyukakcay: per loro debutto contro Angelica Moratelli e Camilla Rosatello, vincitrici in coppia di quattro titoli ITF.

Center Court – ore 16:00

Camilla Rosatello vs Viktorija Golubic

Tessah Andrianjafitrimo vs Nuria Brancaccio

Sara Errani vs (2) Qinwen Zheng Non prima 20:00

Diane Parry vs Aurora Zantedeschi

Court 6 – ore 17:30

Nigina Abduraimova / Sofya Lansere vs Deborah Chiesa / Martina Colmegna

Clara Burel vs (8) Julia Grabher Non prima 18:00

Court 2 – ore 17:30

Quinn Gleason / Elixane Lechemia vs Yuliana Lizarazo / Maria Paulina Perez Garcia

Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs Lucia Bronzetti / Cagla Buyukakcay