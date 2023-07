San Benedetto Tennis Cup, finale: E’ Benoit Paire il re di San Benedetto Del Tronto

In uno stadio Maggioni completamente esaurito il francese Benoit Paire, testa di serie numero 8 del torneo e attualmente 147 ATP, sconfigge in rimonta il connazionale Richard Gasquet conquista così il suo ottavo titolo Challenger della carriera, il secondo stagionale dopo quello di Puerto Vallarta. Con questo risultato il 34enne francese riavvicina sensibilmente la Top 100 ATP che gli garantirebbe l’accesso ai prossimi US Open. Primo set combattuto e portato a casa da Richard Gasquet soprattutto per i numerosi errori del suo avversario che invece si svegliava dal torpore nei due set successivi e metteva a segno numerosi vincenti soprattutto grazie alla prima palla di servizio.

Risultato finale:[8] B. Paire (Fra) b. [1-WC] R. Gasquet 4-6 6-1 6-1





Alessandro Zijno