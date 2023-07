ATP 250 Gstaad: il Tabellone Principale. Al via Sonego e Fognini, Wild card

ATP 250 Gstaad – Tabellone Principale – terra

(1) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Cachin, Pedro vs Daniel, Taro

Munar, Jaume vs (WC) Ritschard, Alexander

Wawrinka, Stan vs (6) Carballes Baena, Roberto

(4) Hanfmann, Yannick vs Bye

Bonzi, Benjamin vs Altmaier, Daniel

Muller, Alexandre vs Thiem, Dominic

Qualifier vs (5) Zhang, Zhizhen

(7) Ymer, Mikael vs Varillas, Juan Pablo

Rinderknech, Arthur vs Qualifier

Ramos-Vinolas, Albert vs (WC) Fognini, Fabio

Bye vs (3) Sonego, Lorenzo

(8) Djere, Laslo vs Qualifier

Huesler, Marc-Andrea vs Qualifier

Fils, Arthur vs (WC) Stricker, Dominic

Bye vs (2) Kecmanovic, Miomir