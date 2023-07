Tennis Europe All Round Roma : Il resoconto di giornata

Proseguono le gare al Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma. L’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”, unico del circuito Tennis Europe presente nella capitale, ha visto concludersi i primi turni di entrambi i tabelloni. Ad aprire il programma della quinta giornata sui campi in terra rossa dell’All Round Sport & Wellness è stato il derby a tinte azzurre tra la beniamina di casa Alice Iozzi e Sara Macchione, vinto in rimonta dalla prima con il punteggio 2-6 7-6(7) 6-4. Grande prova anche della bulgara Eleonora Toneva, che ha avuto vita facile contro la qualificata Maria Carla Padovani, riuscendo ad imporsi con lo score di 6-1 6-3. Nel maschile impressiona Niccolò Satta, che ha avuto la meglio su Antoni Sikora per 6-0 6-3.

Inizio col botto per Toneva – “Sono davvero contenta di come ho giocato oggi, non era un’avversaria facile ma sono riuscita ad esprimere un gran tennis”. Ha commentato così Eleonora Toneva, testa di serie numero 6 del tabellone, la vittoria ottenuta all’esordio del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma contro Maria Carla Padovani per 6-1 6-3. La classe 2010 bulgara, che ha già vinto quest’anno il titolo all’Aqua Gala Cup di Belgrado nella categoria under 14, è alle sue prime esperienze a livello under 16, ma sembra già avere tutte le carte in regola per far bene: “Sono qui per fare del mio meglio, voglio raggiungere la finale e vincere il torneo. So che posso farlo, ma al momento penso partita dopo partita”. Un amore sbocciato subito e la sensazione che il campo da tennis fosse il posto giusto per crescere: la bulgara è sicurissima di aver fatto la scelta di vita corretta. “Ho iniziato a giocare quando avevo 5 anni, perché i miei genitori volevano farmi iniziare a praticare qualche sport – ha spiegato Toneva –. Ho deciso di accettare e di intraprendere questa esperienza con il tennis. La prima volta che sono entrata in campo ho capito che era ciò che mi sarebbe piaciuto fare nella vita e che avrei potuto fare qualcosa di buono in questo sport”. E sull’impatto con l’Italia, la bulgara sottolinea: “Mi piace molto Roma, non ci ero mai stata prima. Nel mio Paese non è così caldo come qui ed è stato un po’ difficile adattarmi al meteo. L’atmosfera all’All Round è fantastica”. Grande prova di forza in mattinata di Alice Iozzi, che ha sconfitto in rimonta Sara Macchione con il punteggio di 2-6 7-6(7) 6-4 dopo aver anche annullato due match point.

Satta e Formenti in grande spolvero – Nel tabellone maschile impressiona all’esordio Niccolò Satta. L’atleta in forza al Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna ha sconfitto il polacco Antoni Sikora, grazie ad una prestazione di altissimo livello. 6-0 6-3 il risultato finale per il numero 6 del seeding, che ha così conquistato l’accesso al secondo turno. I numeri per arrivare in fondo sembrano esserci tutti. Debutto perfetto per Edoardo Formenti, che in appena 40 minuti di gioco, ha superato per 6-0 6-0 l’ucraino testa di serie numero 4 Artem Karavan. Convince anche Alessio Babudri, atleta del Galli Tennis Team del Junior Tennis Palocco, vincitore della sfida con Alessio Marcantognini per 6-3 7-5.

I risultati di mercoledì 12 luglio

1° turno

Tabellone maschile

Mihailo Trivunac b. Aleksandr Monakhov (3) 6-2 6-2

Alessio Babudri b. Alessio Marcantognini 6-3 7-5

Niccolò Satta b. Antoni Sikora 6-0 6-3

Giovanni Manzo b. Samuele Righetti 6-4 7-5

Massimo Ruspaggiari b. Claudio Paolini 6-2 6-3

Edoardo Formenti b. Artem Karavan (4) 6-0 6-0

Tabellone femminile

Alice Iozzi (4) b. Sara Macchione 2-6 7-6(7) 6-4

Claudia Galietta b. Ielizabeta Bielova 6-0 6-1

Sofia Cadar b. Claudia Tutone 2-6 6-1 6-4

Eleonora Toneva (6) b. Maria Carla Padovani 6-1 6-3

Sofia Rachel Kocisova b. Virginia Proietti 4-6 6-4 7-5

Paola Sharon De Luca b. Giulia Giorgi 2-6 6-1 6-2

Sandy Mamini b. Elisa Casella 6-2 6-2

Kostancja Dylag (3) b. Eleonora Baroni 6-3 6-4