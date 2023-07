Wimbledon: Il programma di Giovedì 13 Luglio 2023

Centre Court – Ore: 2:30pm

E. Svitolina vs M. Vondrousova

O. Jabeur vs A. Sabalenka

M. Pavic / L. Kichenok vs J. Vliegen / Y. Xu

No.1 Court – Ore: 2:00pm

K. Krawietz / T. Puetz vs M. Granollers / H. Zeballos

W. Koolhof / N. Skupski vs R. Bopanna / M. Ebden

A. Hewett / G. Reid vs M. De La Puente / G. Fernandez

V. King / Y. Shvedova vs C. Black / C. Wozniacki

No.2 Court – Ore: 13:00pm

S. Grosjean / R. Stepanek vs T. Haas / M. Philippoussis

D. Hantuchova / L. Robson vs N. Li / A. Radwanska

N. Zimonjic / R.P. Stubbs vs A. Castle / I. Majoli

T.A. Woodbridge / A. Molik vs M. Bahrami / M. Bartoli

No.3 Court – Ore: 12:00am

R. Stoiber vs N. Bartunkova

H. Searle vs J. Fonseca

A. Harmon / V. Ray vs H. Klugman / I. Lacy

T. Berkieta / H. Searle vs N. Budkov Kjaer / S. Eriksson

Court 12 – Ore: 12:00am

C. Williams vs I. Radulov

R. Jamrichova vs M. Stojsavljevic

E. McDonald / L. Moyano vs A. Kovackova / L. Samsonova

H. Kinoshita / S. Saito vs R. Jamrichova / F. Urgesi

Court 18 – Ore: 12:00am

D. Blanch vs K. Bigun

Y. Demin vs T. Berkieta

A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez vs B. Djuric / A. Gea

Y. Demin / C. Williams vs D. Blanch / R. Horovitz

Court 4 – Ore: 12:00am

H Smart vs S. Balderrama

A. Penickova vs E Griffiths

D Ando vs M. Ceban

L. King vs R. Lawlor

S Sybicka vs H Smart

E Griffiths vs D. Popovski

Court 5 – Ore: 12:00am

K. Penickova vs J. Sibai

D. Popovski vs R. Alame

L Wright vs I Ahmad

K. Kobayashi vs M. Latak

J. Sibai vs L. Vujovic

R. Alame vs A. Penickova

Court 6 – Ore: 12:00am

L. Vujovic vs S Sim

M. Burcescu vs M Carrocera

M Chelemen vs S. Suljic

L Queiroz Miguel vs J. Urbanski

S Sim vs K. Penickova

Y Hong vs M. Burcescu

Court 7 – Ore: 12:00am

J Kovachova vs S Sybicka

V. Sekerkova vs Y Hong

R Kotikula vs K. Kosaner

E Camacho vs V. Reddy

S. Balderrama vs J Kovachova

M Carrocera vs V. Sekerkova

Court 8 – Ore: 12:00am

S. Ishii vs C. Ngounoue

A. Korneeva vs E. Koike

J. Filip / G. Vulpitta vs F. Bondioli / F. Cina

S. Ishii / E. Koike vs T. Evans / A. Hamilton

Court 14 – Ore: 12:00am

S. Schroder / N. Vink vs A. Lapthorne / D. Ramphadi

L. Shuker / A. Van Koot vs D. De Groot / J. Griffioen

Court 15 – Ore: 12:00am

Y. Kamiji / K. Montjane vs M. Ohtani / Z. Zhu

Court 17 – Ore: 12:00am

G. Slade / D. Wagner vs H. Davidson / R. Shaw

T. Miki / T. Oda vs J. Gerard / R. Spaargaren

To be arranged 1 – Ore:

J. Blake / L. Hewitt vs J. Melzer / G. Muller