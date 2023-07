Golovin critica Swiatek: “Guardava i suoi appunti come una bambina smarrita”

La sconfitta patita ieri della n.1 Iga Swiatek a Wimbledon per mano di Elina Svitolina ha scosso il mondo del tennis. Dopo nemmeno un anno dall’aver dato alla luce Skai con la stella francese Gael Monfils, l’ucraina è salita prepotentemente alla ribalta mostrando un tennis davvero efficace sui prati, tornando in semifinale ai Championship dopo 4 anni. Finora in carriera Svitolina non è mai riuscita a sbarcare in una finale Slam (2 SF a Wimbledon, una a US Open sempre nel 2019).

Nel corso dell’atteso match di quarti di finale tra Svitolina e Swiatek, la ex tennista francese Tathiana Golovin ha criticato piuttosto duramente l’atteggiamento e debolezze della polacca, analizzando la partita per il media Bein Sport.

“Svitolina ha fatto perdere totalmente fiducia a Swiatek, che non riusciva più a mettere un dritto in campo e continuava a irrigidirsi sempre di più” ha commentato Golovin. “Ha colpito la palla davvero bene Elina, trovando le linee. È stato super complicato per Swiatek rilassarsi e trovare di nuovo la fiducia, ma complimenti a Svitolina ha gioca un tennis ispirato e che non ha mai avuto paura. La cosa più complicata che è riuscita a fare è stato insinuare dubbi nel solido tennis della polacca, che si è completamente persa a un certo punto. L’abbiamo vista parlare con il suo box e il suo mental trainer, non riusciva più a trovare una soluzione in campo. Guardava i suoi appunti come una bambina smarrita che non riusciva più a trovare il suo diritto”.

Una sconfitta che certamente servirà da lezione a Iga per migliorare l’adattabilità del suo tennis all’erba.