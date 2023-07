Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Seconda semifinale femminile tra Jabeur e Sabalenka

Wimbledon – Quarti di Finale – erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

O. Jabeur vs E. Rybakina



Slam Wimbledon O. Jabeur [6] O. Jabeur [6] 6 6 6 E. Rybakina [3] E. Rybakina [3] 7 4 1 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 O. Jabeur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 O. Jabeur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 O. Jabeur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-5 → 6-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 O. Jabeur 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 O. Jabeur 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Rybakina 0-15 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

C. Alcaraz vs H. Rune



Slam Wimbledon C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 7 6 6 H. Rune [6] H. Rune [6] 6 4 4 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 6-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Keys [25] M. Keys [25] 2 4 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 4-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 2-5 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Keys 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

D. Medvedev vs C. Eubanks



Slam Wimbledon D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 6 1 4 7 6 C. Eubanks C. Eubanks 4 6 6 6 1 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 5-1 → 6-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Eubanks 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 C. Eubanks 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-5 → 1-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 1-2 → 1-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Eubanks 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df df 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon S. Hunter / E. Mertens [3] S. Hunter / E. Mertens [3] 40 6 5 N. Bains / M. Lumsden • N. Bains / M. Lumsden 15 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Bains / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 N. Bains / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Hunter / E. Mertens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hunter / E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 N. Bains / M. Lumsden 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Hunter / E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Bains / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

K. Krawietz / T. Puetz vs J. Murray / M. Venus



Slam Wimbledon K. Krawietz / T. Puetz [10] • K. Krawietz / T. Puetz [10] 40 6 5 J. Murray / M. Venus [13] J. Murray / M. Venus [13] 15 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 J. Murray / M. Venus 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 J. Murray / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 J. Murray / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Murray / M. Venus 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Murray / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Murray / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Murray / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Murray / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Murray / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Slam Wimbledon M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 40 7 6 L. Siegemund / V. Zvonareva • L. Siegemund / V. Zvonareva 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 6-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 4-3 → 4-4 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 4-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Petkovic / M. Rybarikova vs K. Clijsters / M. Hingis



Slam Wimbledon A. Petkovic / M. Rybarikova • A. Petkovic / M. Rybarikova 40 3 2 K. Clijsters / M. Hingis K. Clijsters / M. Hingis A 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Petkovic / M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 K. Clijsters / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Petkovic / M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 K. Clijsters / M. Hingis 15-15 15-0 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. Petkovic / M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 K. Clijsters / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Petkovic / M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Petkovic / M. Rybarikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Petkovic / M. Rybarikova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Petkovic / M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Petkovic / M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Clijsters / M. Hingis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Petkovic / M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon N. Lammons / J. Withrow N. Lammons / J. Withrow 40 4 5 M. Granollers / H. Zeballos [15] • M. Granollers / H. Zeballos [15] A 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-6 N. Lammons / J. Withrow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Lammons / J. Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

W. Koolhof / N. Skupski vs A. Behar / A. Pavlasek



Slam Wimbledon W. Koolhof / N. Skupski [1] • W. Koolhof / N. Skupski [1] A 4 6 5 A. Behar / A. Pavlasek A. Behar / A. Pavlasek 40 6 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-2 → 6-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Pavic / L. Kichenok vs J. O’Mara / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

B. Bryan / M. Bryan vs A. Sa / B. Soares



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon F. Pace F. Pace 3 4 R. Stoiber R. Stoiber 6 6 Vincitore: R. Stoiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Stoiber 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 F. Pace 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 4-5 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Pace 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Pace 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Pace 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Pace 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 F. Pace 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Pace 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Pace 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Stoiber 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 2-1 F. Pace 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Delgado / J. Marray vs M. Baghdatis / X. Malisse



Slam Wimbledon J. Delgado / J. Marray J. Delgado / J. Marray 11 6 3 0 M. Baghdatis / X. Malisse • M. Baghdatis / X. Malisse 10 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Baghdatis / X. Malisse None-None 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 ace 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 J. Delgado / J. Marray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 J. Delgado / J. Marray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-5 → 1-5 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. Delgado / J. Marray 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Delgado / J. Marray 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Delgado / J. Marray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Delgado / J. Marray 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Delgado / J. Marray 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Delgado / J. Marray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Delgado / J. Marray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

T. Griekspoor / B. Stevens vs R. Bopanna / M. Ebden



Slam Wimbledon T. Griekspoor / B. Stevens T. Griekspoor / B. Stevens 0 7 5 2 R. Bopanna / M. Ebden [6] • R. Bopanna / M. Ebden [6] 40 6 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Bopanna / M. Ebden 0-30 0-40 15-40 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Konta / S. Mirza vs F. Schiavone / R. Vinci



Slam Wimbledon J. Konta / S. Mirza J. Konta / S. Mirza 6* 6 6 F. Schiavone / R. Vinci F. Schiavone / R. Vinci 2 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 F. Schiavone / R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 J. Konta / S. Mirza 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 5-5 → 5-6 F. Schiavone / R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 J. Konta / S. Mirza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Schiavone / R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Konta / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Schiavone / R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Konta / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Schiavone / R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Konta / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Konta / S. Mirza 2-0 F. Schiavone / R. Vinci 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A A-40 40-A A-40 1-0 → 2-0 J. Konta / S. Mirza 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Schiavone / R. Vinci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 J. Konta / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Schiavone / R. Vinci 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Konta / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Schiavone / R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Konta / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 F. Schiavone / R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Konta / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 F. Schiavone / R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Konta / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Woodforde / M. Navratilova • M. Woodforde / M. Navratilova 30 3 3 T. Johansson / B. Schett T. Johansson / B. Schett 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Woodforde / M. Navratilova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 T. Johansson / B. Schett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. Woodforde / M. Navratilova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Woodforde / M. Navratilova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Johansson / B. Schett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Woodforde / M. Navratilova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Woodforde / M. Navratilova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Woodforde / M. Navratilova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Woodforde / M. Navratilova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 M. Woodforde / M. Navratilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 M. Woodforde / M. Navratilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Middelkoop / A. Sutjiadi vs J. Vliegen / Y. Xu



Slam Wimbledon M. Middelkoop / A. Sutjiadi M. Middelkoop / A. Sutjiadi 15 1 6 3 J. Vliegen / Y. Xu • J. Vliegen / Y. Xu 40 6 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 2-2 → 2-3 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 J. Vliegen / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Vliegen / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-4 → 1-5 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Vliegen / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

R. Dencheva vs C. Ngounoue



Slam Wimbledon R. Dencheva R. Dencheva 3 1 C. Ngounoue [2] C. Ngounoue [2] 6 6 Vincitore: C. Ngounoue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 C. Ngounoue 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 R. Dencheva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Ngounoue 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Ngounoue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Ngounoue 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0

V. Frydrych / P. Weir vs F. Bondioli / F. Cina



Slam Wimbledon V. Frydrych / P. Weir V. Frydrych / P. Weir 40 3 2 F. Bondioli / F. Cina • F. Bondioli / F. Cina A 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Bondioli / F. Cina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 V. Frydrych / P. Weir 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 2-5 F. Bondioli / F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 V. Frydrych / P. Weir 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 F. Bondioli / F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 V. Frydrych / P. Weir 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Bondioli / F. Cina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Frydrych / P. Weir 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Bondioli / F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Frydrych / P. Weir 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Bondioli / F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Frydrych / P. Weir 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Bondioli / F. Cina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Frydrych / P. Weir 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Bondioli / F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Frydrych / P. Weir 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 F. Bondioli / F. Cina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

H. Searle vs A. Gea



Slam Wimbledon H. Searle H. Searle 6 6 A. Gea A. Gea 4 2 Vincitore: H. Searle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Searle 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Gea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 H. Searle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Searle 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 A. Gea 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Searle 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Gea 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Searle 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Gea 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 5-4 H. Searle 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Gea 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Searle 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Gea 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Searle 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 3-1 A. Gea 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 H. Searle 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Gea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Bartunkova vs M. Xu



Slam Wimbledon N. Bartunkova N. Bartunkova 6 6 M. Xu M. Xu 3 2 Vincitore: N. Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Xu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df df 5-2 → 6-2 N. Bartunkova 15-0 30-0 40-0 df 4-2 → 5-2 M. Xu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Xu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Bartunkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-0 → 2-1 M. Xu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Xu 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Bartunkova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Bartunkova 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 M. Xu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

E. Jones vs M. Stojsavljevic



Slam Wimbledon E. Jones [13] E. Jones [13] 1 5 M. Stojsavljevic M. Stojsavljevic 6 7 Vincitore: M. Stojsavljevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 E. Jones 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Stojsavljevic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 E. Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Stojsavljevic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Jones 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-5 → 1-6 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 1-4 → 1-5 E. Jones 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Stojsavljevic 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 E. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Kovackova / L. Samsonova vs R. Stoiber / M. Xu



Slam Wimbledon A. Kovackova / L. Samsonova • A. Kovackova / L. Samsonova 9 6 4 0 R. Stoiber / M. Xu [9] R. Stoiber / M. Xu [9] 5 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kovackova / L. Samsonova None-None 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 8-3 9-3 9-4 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Stoiber / M. Xu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Stoiber / M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Stoiber / M. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Stoiber / M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Stoiber / M. Xu 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kovackova / L. Samsonova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Stoiber / M. Xu 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 A. Kovackova / L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Stoiber / M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Stoiber / M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 R. Stoiber / M. Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

H. Klugman / I. Lacy vs N. Bartunkova / N. Vargova



Slam Wimbledon H. Klugman / I. Lacy H. Klugman / I. Lacy 40 7 5 N. Bartunkova / N. Vargova [7] • N. Bartunkova / N. Vargova [7] 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Bartunkova / N. Vargova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-3 H. Klugman / I. Lacy 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Bartunkova / N. Vargova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Klugman / I. Lacy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Bartunkova / N. Vargova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Klugman / I. Lacy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 N. Bartunkova / N. Vargova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Klugman / I. Lacy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 N. Bartunkova / N. Vargova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* df 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 N. Bartunkova / N. Vargova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Klugman / I. Lacy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 N. Bartunkova / N. Vargova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-5 → 5-5 H. Klugman / I. Lacy 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 N. Bartunkova / N. Vargova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Klugman / I. Lacy 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Bartunkova / N. Vargova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Klugman / I. Lacy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Bartunkova / N. Vargova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 H. Klugman / I. Lacy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 N. Bartunkova / N. Vargova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Klugman / I. Lacy 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon L. Sciahbasi L. Sciahbasi 6 3 D. Blanch [9] D. Blanch [9] 7 6 Vincitore: D. Blanch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Sciahbasi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sciahbasi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sciahbasi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sciahbasi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Blanch 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Sciahbasi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Blanch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sciahbasi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Sciahbasi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 L. Sciahbasi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Sciahbasi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Blanch 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sciahbasi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Ishii vs H. Klugman



Slam Wimbledon S. Ishii [7] S. Ishii [7] 6 6 H. Klugman H. Klugman 4 4 Vincitore: S. Ishii Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Klugman 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Ishii 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-4 → 4-4 S. Ishii 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Ishii 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Klugman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 S. Ishii 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Ishii 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Klugman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Ishii 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 S. Ishii 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 S. Ishii 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Klugman 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Ishii 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Klugman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 S. Ishii 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

R. Sakamoto vs J. Fonseca



Slam Wimbledon R. Sakamoto [11] R. Sakamoto [11] 3 4 J. Fonseca [8] J. Fonseca [8] 6 6 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Sakamoto 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 df 1-1 → 1-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

P. Brunclik / C. Woestendick vs B. Djuric / A. Gea



Slam Wimbledon P. Brunclik / C. Woestendick P. Brunclik / C. Woestendick 15 3 2 B. Djuric / A. Gea [6] • B. Djuric / A. Gea [6] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Djuric / A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 P. Brunclik / C. Woestendick 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 B. Djuric / A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 P. Brunclik / C. Woestendick 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 B. Djuric / A. Gea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Brunclik / C. Woestendick 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 B. Djuric / A. Gea 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Brunclik / C. Woestendick 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Djuric / A. Gea 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Brunclik / C. Woestendick 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Djuric / A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Brunclik / C. Woestendick 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Djuric / A. Gea 15-0 30-0 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 P. Brunclik / C. Woestendick 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Djuric / A. Gea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Brunclik / C. Woestendick 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 B. Djuric / A. Gea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

T. Evans / A. Hamilton vs W. Sonobe / T. Valentova



Slam Wimbledon T. Evans / A. Hamilton • T. Evans / A. Hamilton 9 6 4 0 W. Sonobe / T. Valentova [6] W. Sonobe / T. Valentova [6] 7 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Evans / A. Hamilton None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 W. Sonobe / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Evans / A. Hamilton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 W. Sonobe / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Evans / A. Hamilton 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 W. Sonobe / T. Valentova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Evans / A. Hamilton 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 W. Sonobe / T. Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 T. Evans / A. Hamilton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 W. Sonobe / T. Valentova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 T. Evans / A. Hamilton 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 W. Sonobe / T. Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 T. Evans / A. Hamilton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 W. Sonobe / T. Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Evans / A. Hamilton 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 W. Sonobe / T. Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Evans / A. Hamilton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 W. Sonobe / T. Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 T. Evans / A. Hamilton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Bigun K. Bigun 7 6 Y. Zhou [3] Y. Zhou [3] 6 4 Vincitore: K. Bigun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Bigun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Bigun 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 ace 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 6-3* 6-6 → 7-6 Y. Zhou 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Bigun 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Bigun 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Bigun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Bigun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

T. Preston vs E. Koike



Slam Wimbledon T. Preston T. Preston 4 3 E. Koike [8] E. Koike [8] 6 6 Vincitore: E. Koike Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Koike 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 T. Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 E. Koike 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Preston 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Koike 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Preston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Koike 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 T. Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 E. Koike 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Preston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 E. Koike 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Preston 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 E. Koike 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Koike 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Koike 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Preston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Koike 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

C. Williams vs A. Melero Kretzer



Slam Wimbledon C. Williams [4] C. Williams [4] 6 6 A. Melero Kretzer [16] A. Melero Kretzer [16] 4 4 Vincitore: C. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Melero Kretzer 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 C. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Melero Kretzer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Melero Kretzer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Williams 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Melero Kretzer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Williams 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Melero Kretzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Melero Kretzer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Williams 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Melero Kretzer 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 A. Melero Kretzer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Williams 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Melero Kretzer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Williams 15-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Melero Kretzer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Blaydes / B. Gusic Wan vs D. Blanch / R. Horovitz



Slam Wimbledon F. Blaydes / B. Gusic Wan • F. Blaydes / B. Gusic Wan 30 2 4 D. Blanch / R. Horovitz [7] D. Blanch / R. Horovitz [7] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Blaydes / B. Gusic Wan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Blaydes / B. Gusic Wan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Blanch / R. Horovitz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Blaydes / B. Gusic Wan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Blaydes / B. Gusic Wan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Blaydes / B. Gusic Wan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Blaydes / B. Gusic Wan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Blaydes / B. Gusic Wan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Blaydes / B. Gusic Wan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Blaydes / B. Gusic Wan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Blanch / R. Horovitz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez vs F. Cavallo / I. Parisca



Slam Wimbledon A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez [3] • A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez [3] 40 7 5 F. Cavallo / I. Parisca F. Cavallo / I. Parisca 15 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 F. Cavallo / I. Parisca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cavallo / I. Parisca 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cavallo / I. Parisca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cavallo / I. Parisca 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Cavallo / I. Parisca 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 F. Cavallo / I. Parisca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cavallo / I. Parisca 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cavallo / I. Parisca 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cavallo / I. Parisca 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 F. Cavallo / I. Parisca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cavallo / I. Parisca 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon Y. Demin [5] Y. Demin [5] 6 3 6 A. Ghibaudo A. Ghibaudo 3 6 1 Vincitore: Y. Demin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 A. Ghibaudo 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Y. Demin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 Y. Demin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Demin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Ghibaudo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Y. Demin 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Demin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Ghibaudo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Demin 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Ghibaudo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Demin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Demin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Ghibaudo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Y. Demin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 2-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

T. Berkieta vs R. Pacheco Mendez



Slam Wimbledon T. Berkieta [15] T. Berkieta [15] 4 7 6 R. Pacheco Mendez [2] R. Pacheco Mendez [2] 6 6 4 Vincitore: T. Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 T. Berkieta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Berkieta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Berkieta 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 ace ace 6-6 → 7-6 R. Pacheco Mendez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Berkieta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Berkieta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Berkieta 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Berkieta 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Berkieta 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Berkieta 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 T. Berkieta 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Berkieta 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Berkieta 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Berkieta 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

N. Budkov Kjaer vs I. Radulov



Slam Wimbledon N. Budkov Kjaer N. Budkov Kjaer 3 2 I. Radulov [6] I. Radulov [6] 6 6 Vincitore: I. Radulov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Radulov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 I. Radulov 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 I. Radulov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 I. Radulov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Radulov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 I. Radulov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Radulov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Radulov 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 I. Radulov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

T. Berkieta / H. Searle vs K. Bigun / Y. Zhou



Slam Wimbledon T. Berkieta / H. Searle [8] • T. Berkieta / H. Searle [8] 40 6 5 K. Bigun / Y. Zhou K. Bigun / Y. Zhou 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 40-0 5-4 K. Bigun / Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 T. Berkieta / H. Searle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Bigun / Y. Zhou 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Bigun / Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Bigun / Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Bigun / Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Bigun / Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Bigun / Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Bigun / Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Berkieta / H. Searle 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Bigun / Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Berkieta / H. Searle 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Bigun / Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

N. Budkov Kjaer / S. Eriksson vs J. Fonseca / J. Prado Angelo



Slam Wimbledon N. Budkov Kjaer / S. Eriksson • N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 6 7 3 0 J. Fonseca / J. Prado Angelo [2] J. Fonseca / J. Prado Angelo [2] 9 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 1-6 1-7 2-7 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Fonseca / J. Prado Angelo 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Fonseca / J. Prado Angelo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Fonseca / J. Prado Angelo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca / J. Prado Angelo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer / S. Eriksson 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 12:00am

R. Jamrichova vs R. Munk Mortensen



Slam Wimbledon R. Jamrichova [5] R. Jamrichova [5] 6 6 R. Munk Mortensen R. Munk Mortensen 3 3 Vincitore: R. Jamrichova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 5-3 → 6-3 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Munk Mortensen 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Jamrichova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 R. Munk Mortensen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 R. Jamrichova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Munk Mortensen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 R. Munk Mortensen 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 R. Jamrichova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Munk Mortensen 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 2-3 → 3-3 R. Jamrichova 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Munk Mortensen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 R. Jamrichova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-2 → 1-2 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 R. Jamrichova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

A. Korneeva vs G. Greco Lucchina



Slam Wimbledon A. Korneeva [1] A. Korneeva [1] 6 6 G. Greco Lucchina G. Greco Lucchina 3 2 Vincitore: A. Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Greco Lucchina 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 6-2 A. Korneeva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Greco Lucchina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Korneeva 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Greco Lucchina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 G. Greco Lucchina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Greco Lucchina 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Greco Lucchina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Korneeva 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 G. Greco Lucchina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 G. Greco Lucchina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 3-0 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Greco Lucchina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

E. McDonald / L. Moyano vs I. Haddad / H. Read



Il match deve ancora iniziare

Z. Pawlikowska / L. Taylor vs R. Jamrichova / F. Urgesi



Slam Wimbledon Z. Pawlikowska / L. Taylor Z. Pawlikowska / L. Taylor 2* 1 6 R. Jamrichova / F. Urgesi [2] R. Jamrichova / F. Urgesi [2] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Z. Pawlikowska / L. Taylor 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Z. Pawlikowska / L. Taylor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 0-5 → 1-5 R. Jamrichova / F. Urgesi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Z. Pawlikowska / L. Taylor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

H. Kinoshita / S. Saito vs H. Oluwadare / M. Stojsavljevic



Slam Wimbledon H. Kinoshita / S. Saito [5] H. Kinoshita / S. Saito [5] 40 6 5 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic • H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 30 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 H. Kinoshita / S. Saito 0-15 0-30 0-40 5-0 → 5-1 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df df 2-0 → 3-0 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 0-15 df 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 H. Kinoshita / S. Saito 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon Z. Pawlikowska / L. Taylor • Z. Pawlikowska / L. Taylor 9 4 6 0 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 5 6 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Z. Pawlikowska / L. Taylor None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 8-4 ace 9-4 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Z. Pawlikowska / L. Taylor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Z. Pawlikowska / L. Taylor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Z. Pawlikowska / L. Taylor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Z. Pawlikowska / L. Taylor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Perez Alarcon / K. Quevedo vs R. Gilheany / D. Piani



Slam Wimbledon L. Perez Alarcon / K. Quevedo [1] L. Perez Alarcon / K. Quevedo [1] 6* 7 6 R. Gilheany / D. Piani R. Gilheany / D. Piani 3 5 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 R. Gilheany / D. Piani 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Gilheany / D. Piani 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 R. Gilheany / D. Piani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 R. Gilheany / D. Piani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Gilheany / D. Piani 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Gilheany / D. Piani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 R. Gilheany / D. Piani 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Gilheany / D. Piani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 R. Gilheany / D. Piani 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Gilheany / D. Piani 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Gilheany / D. Piani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Gilheany / D. Piani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic vs J. Filip / G. Vulpitta



Slam Wimbledon P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 15 4 4 J. Filip / G. Vulpitta • J. Filip / G. Vulpitta 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Filip / G. Vulpitta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Filip / G. Vulpitta 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 3-3 → 3-4 J. Filip / G. Vulpitta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 J. Filip / G. Vulpitta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Filip / G. Vulpitta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Filip / G. Vulpitta 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Filip / G. Vulpitta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Filip / G. Vulpitta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Filip / G. Vulpitta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 J. Filip / G. Vulpitta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

L. Perez Alarcon / K. Quevedo vs A. Harmon / V. Ray



Slam Wimbledon L. Perez Alarcon / K. Quevedo [1] L. Perez Alarcon / K. Quevedo [1] 30 2 2 A. Harmon / V. Ray • A. Harmon / V. Ray 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Harmon / V. Ray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 A. Harmon / V. Ray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Harmon / V. Ray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Harmon / V. Ray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Harmon / V. Ray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Harmon / V. Ray 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Harmon / V. Ray 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 A. Harmon / V. Ray 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Perez Alarcon / K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Y. Demin / C. Williams vs C. Caniato / F. Romano



Slam Wimbledon Y. Demin / C. Williams [1] Y. Demin / C. Williams [1] 12 2 6 0 C. Caniato / F. Romano • C. Caniato / F. Romano 11 6 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Caniato / F. Romano None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 df 5-4 5-5 df 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 ace 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Demin / C. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 C. Caniato / F. Romano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Y. Demin / C. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Caniato / F. Romano 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Demin / C. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Caniato / F. Romano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Demin / C. Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Caniato / F. Romano 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 Y. Demin / C. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 C. Caniato / F. Romano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Y. Demin / C. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Caniato / F. Romano 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 Y. Demin / C. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Caniato / F. Romano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Demin / C. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 12:00am

I. Haddad / H. Read vs C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas



Slam Wimbledon I. Haddad / H. Read • I. Haddad / H. Read 15 4 2 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Haddad / H. Read 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 I. Haddad / H. Read 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 I. Haddad / H. Read 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Haddad / H. Read 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Haddad / H. Read 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 I. Haddad / H. Read 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 I. Haddad / H. Read 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 I. Haddad / H. Read 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-2 → 1-2 I. Haddad / H. Read 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Kovackova / L. Samsonova vs M. El Allami / A. El Aouni



Slam Wimbledon A. Kovackova / L. Samsonova A. Kovackova / L. Samsonova 40 6 5 M. El Allami / A. El Aouni • M. El Allami / A. El Aouni 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. El Allami / A. El Aouni 0-15 0-30 0-40 5-4 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. El Allami / A. El Aouni 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Kovackova / L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. El Allami / A. El Aouni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. El Allami / A. El Aouni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Kovackova / L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 M. El Allami / A. El Aouni 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. El Allami / A. El Aouni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. El Allami / A. El Aouni 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Kovackova / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. El Allami / A. El Aouni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 A. Kovackova / L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. El Allami / A. El Aouni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Kovackova / L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. El Allami / A. El Aouni 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Kovackova / L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

I. Ivanova / M. Rowinska vs E. Blackford / G. Roach



Slam Wimbledon I. Ivanova / M. Rowinska I. Ivanova / M. Rowinska 40 6 6 E. Blackford / G. Roach • E. Blackford / G. Roach 15 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Blackford / G. Roach 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Blackford / G. Roach 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Blackford / G. Roach 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Blackford / G. Roach 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Blackford / G. Roach 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 E. Blackford / G. Roach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Blackford / G. Roach 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 E. Blackford / G. Roach 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Blackford / G. Roach 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 2-1 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Blackford / G. Roach 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon D. De Groot [1] D. De Groot [1] 6 6 K. Montjane K. Montjane 3 3 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Montjane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 K. Montjane 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. De Groot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Montjane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Montjane 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 1-1 K. Montjane 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-2 → 4-3 K. Montjane 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 D. De Groot 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 K. Montjane 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 D. De Groot 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 2-1 K. Montjane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Vink vs A. Lapthorne



Slam Wimbledon N. Vink [1] N. Vink [1] 6 6 A. Lapthorne A. Lapthorne 1 0 Vincitore: N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 N. Vink 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Vink 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Vink 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Lapthorne 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 N. Vink 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Lapthorne 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-0 → 4-1 N. Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-0 → 3-0 N. Vink 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 0-0 → 1-0

G. Fernandez vs G. Reid



Slam Wimbledon G. Fernandez G. Fernandez 4 4 G. Reid G. Reid 6 6 Vincitore: G. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 G. Reid 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Fernandez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 G. Reid 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Reid 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Reid 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Reid 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 G. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

J. Gerard vs A. Hewett



Slam Wimbledon J. Gerard J. Gerard 3 4 A. Hewett [2] A. Hewett [2] 6 6 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Gerard 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 4-6 A. Hewett 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df df 3-5 → 4-5 J. Gerard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Gerard 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 A. Hewett 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Gerard 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Gerard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Gerard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 J. Gerard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 A. Hewett 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Gerard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Gerard 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Gerard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Van Koot A. Van Koot 2 6 6 L. Shuker L. Shuker 6 1 2 Vincitore: A. Van Koot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Van Koot 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 6-2 L. Shuker 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 5-1 L. Shuker 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 4-1 A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Shuker 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Shuker 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 L. Shuker 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Van Koot 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Shuker 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Shuker 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Shuker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Van Koot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Shuker 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Van Koot 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Shuker 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Shuker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Van Koot 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

M. Ohtani vs Y. Kamiji



Slam Wimbledon M. Ohtani M. Ohtani 1 5 Y. Kamiji [2] Y. Kamiji [2] 6 7 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Ohtani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Ohtani 0-15 df 15-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Ohtani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-5 → 1-6 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Ohtani 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Y. Kamiji 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Ohtani 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

G. Slade vs H. Davidson



Slam Wimbledon G. Slade G. Slade 2 4 H. Davidson H. Davidson 6 6 Vincitore: H. Davidson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Davidson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 G. Slade 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Davidson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 G. Slade 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Davidson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Slade 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Davidson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 G. Slade 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 H. Davidson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Slade 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Davidson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Slade 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 H. Davidson 15-0 15-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 G. Slade 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 H. Davidson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Slade 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Davidson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Slade 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

M. De La Puente vs R. Spaargaren



Slam Wimbledon M. De La Puente M. De La Puente 6 6 R. Spaargaren R. Spaargaren 3 2 Vincitore: M. De La Puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 M. De La Puente 15-0 30-0 40-0 40-15 df df 4-2 → 5-2 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-2 → 4-2 M. De La Puente 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 M. De La Puente 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. De La Puente 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Spaargaren 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 M. De La Puente 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. De La Puente 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. De La Puente 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. De La Puente 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 R. Spaargaren 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon J. Griffioen J. Griffioen 6 6 Z. Zhu Z. Zhu 4 3 Vincitore: J. Griffioen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Griffioen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Griffioen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Z. Zhu 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Griffioen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Z. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Griffioen 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Griffioen 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 J. Griffioen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Griffioen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Griffioen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Griffioen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 J. Griffioen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

D. Wagner vs D. Ramphadi



Slam Wimbledon D. Wagner D. Wagner 6 2 0 D. Ramphadi D. Ramphadi 2 6 6 Vincitore: D. Ramphadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 D. Wagner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 D. Ramphadi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 D. Wagner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Ramphadi 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 D. Wagner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Ramphadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Wagner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Ramphadi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Wagner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Ramphadi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Wagner 15-0 ace 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Ramphadi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 D. Wagner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Ramphadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Wagner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Ramphadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. Wagner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Ramphadi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Wagner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Ramphadi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Wagner 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Ramphadi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

R. Shaw vs S. Schroder



Slam Wimbledon R. Shaw R. Shaw 1 3 S. Schroder [2] S. Schroder [2] 6 6 Vincitore: S. Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Shaw 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Schroder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 R. Shaw 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 R. Shaw 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 S. Schroder 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Shaw 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Shaw 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Shaw 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Schroder 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Shaw 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Shaw 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Schroder 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

T. Oda vs T. Miki



Slam Wimbledon T. Oda [1] T. Oda [1] 7 6 T. Miki T. Miki 5 4 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Miki 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 5-4 → 6-4 T. Oda 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 T. Miki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Oda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Miki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Oda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Miki 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 2-2 T. Oda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Miki 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Oda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Miki 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 T. Oda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Miki 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 T. Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 T. Miki 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Oda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 4-2 → 4-3 T. Miki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Oda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Oda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Miki 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Oda 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon S. Ishii / E. Koike [3] S. Ishii / E. Koike [3] 9 6 3 0 I. Ivanova / M. Rowinska • I. Ivanova / M. Rowinska 5 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Ivanova / M. Rowinska None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Ishii / E. Koike 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Ishii / E. Koike 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Ishii / E. Koike 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Ishii / E. Koike 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Ishii / E. Koike 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-1 → 5-2 S. Ishii / E. Koike 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 I. Ivanova / M. Rowinska 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 S. Ishii / E. Koike 15-0 15-15 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-0 → 4-0 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Ishii / E. Koike 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Ivanova / M. Rowinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

G. Rusedski / C. Martinez vs T. Enqvist / A. Keothavong