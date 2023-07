WImbledon: Il programma di Martedì 11 Luglio 2023. Domani è il giorno di Jannik Sinner

Una chance d’oro, quella tra le mani di Jannik Sinner nella seconda settimana di Wimbledon. Il numero uno italiano si prepara ad affrontare un match sulla carta semplice nei quarti di finale, dove affronterà Roman Safiullin. I bookmaker vedono nettamente favorito l’altoatesino, a 1,14 , con la vittoria del russo offerta a 5,50. Sinner avanti anche per la conquista del primo set a 1,25, contro il suo avversario a 3,51. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 dell’azzurro a 1,98, seguito dal 3-1 a 3,76.

Con la semifinale sullo sfondo, Sinner comincia a pensare anche al sogno titolo. Per arrivare fino in fondo ci sarà da superare il superfavorito Novak Djokovic, per cui l’ennesimo trionfo sull’erba di Wimbledon si gioca a 1,50. Alta la quota del successo finale di Jannik, abbassatasi però col passare dei giorni: il primo slam in carriera paga 12 volte la posta.

Centre Court – Ore: 2:30pm

I. Swiatek vs E. Svitolina

A. Rublev vs N. Djokovic

No.1 Court – Ore: 2:00pm

J. Pegula vs M. Vondrousova

J. Sinner vs R. Safiullin