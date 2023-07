Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 8. Novak Djokovic perde un set ma approda ugualmente ai quarti di finale (LIVE)

Novak Djokovic, numero due al mondo e sette volte campione a Wimbledon, ha fatto lunedì un altro passo verso l’obiettivo di aggiungere un quinto trofeo consecutivo e l’ottavo in totale (eguagliando il record di Roger Federer), qualificandosi ancora una volta per i quarti di finale di Wimbledon. In totale, è la 56esima volta che Djokovic raggiunge i top 8 di un Major — solo Federer ne ha di più (58).

In un incontro i cui primi due set sono stati disputati il giorno prima, di notte e con il tetto chiuso, il serbo 36 anni, che non ha ancora perso (18-0) nei tornei del Grand Slam di quest’anno, dopo i titoli all’Australian Open e a Roland Garros, ha perso il suo primo set del torneo, subendo il primo break dell’incontro nell’ultimo gioco del terzo set, ma è migliorato dalla metà del quarto set per trionfare per 7-6(6), 7-6(6), 5-7 6-4, in più di tre ore divise in due giorni contro il polacco Hurkacz, per sfidare nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, numero sette del mondo.

Djokovic comanda gli scontri diretti con Rublev per 3-1. L’unico incontro nei Grand Slam, nei quarti di finale dell’Australian Open 2023, è stato vinto facilmente dal serbo.

hr />

Wimbledon – 4° Turno – erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

B. Haddad Maia vs E. Rybakina



Slam Wimbledon B. Haddad Maia [13] B. Haddad Maia [13] None 1 E. Rybakina [3] • E. Rybakina [3] None 4 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Rybakina None-None 1-4 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

N. Djokovic vs H. Hurkacz



Slam Wimbledon H. Hurkacz [17] H. Hurkacz [17] 6 6 7 4 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 7 7 5 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 df 5*-3 ace 6-3* ace 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Jabeur vs P. Kvitova



Slam Wimbledon O. Jabeur [6] O. Jabeur [6] 6 6 P. Kvitova [9] P. Kvitova [9] 0 3 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Jabeur 15-0 4-1 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Kvitova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-0 → 6-0 P. Kvitova 0-15 0-30 df 0-40 4-0 → 5-0 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Kvitova 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

C. Alcaraz vs M. Berrettini



Slam Wimbledon C. Alcaraz [1] • C. Alcaraz [1] 0 0 M. Berrettini M. Berrettini 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Alcaraz 0-15 0-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 0 6 6 0 J. Lehecka • J. Lehecka 0 4 2 0 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Lehecka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. Medvedevvs J. Lehecka

E. Alexandrova vs A. Sabalenka



Slam Wimbledon E. Alexandrova [21] E. Alexandrova [21] 4 0 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Alexandrova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-5 → 0-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

G. Dimitrov vs H. Rune



Slam Wimbledon G. Dimitrov [21] G. Dimitrov [21] 0 6 0 H. Rune [6] • H. Rune [6] 30 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Rune 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 H. Rune 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Keys [25] M. Keys [25] 3 7 6 M. Andreeva M. Andreeva 6 6 2 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Keys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Keys 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

M. Keysvs M. Andreeva

C. Eubanks vs S. Tsitsipas



Slam Wimbledon C. Eubanks C. Eubanks 3 7 3 6 6 S. Tsitsipas [5] S. Tsitsipas [5] 6 6 6 4 4 Vincitore: C. Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 C. Eubanks 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs T. Samuel / C. Thomson



Slam Wimbledon S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [5] S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [5] 0 6 5 T. Samuel / C. Thomson • T. Samuel / C. Thomson 15 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Samuel / C. Thomson 15-0 5-5 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Samuel / C. Thomson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Samuel / C. Thomson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Samuel / C. Thomson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Samuel / C. Thomson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Samuel / C. Thomson 4-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Samuel / C. Thomson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Samuel / C. Thomson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. Fearnley / J. Monday J. Fearnley / J. Monday 0 5 3 R. Bopanna / M. Ebden [6] • R. Bopanna / M. Ebden [6] 40 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 3-5 J. Fearnley / J. Monday 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Fearnley / J. Monday 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 J. Fearnley / J. Monday 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Fearnley / J. Monday 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Fearnley / J. Monday 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Fearnley / J. Monday 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Fearnley / J. Monday 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 4-3 → 4-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Fearnley / J. Monday 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Fearnley / J. Monday 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Fearnley / J. Monday 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

J. Fearnley/ J. Mondayvs R. Bopanna/ M. Ebden

W. Koolhof / N. Skupski vs R. Hijikata / J. Kubler



Il match deve ancora iniziare

K. Krawietz / Z. Yang vs M. Ebden / E. Perez



Slam Wimbledon K. Krawietz / Z. Yang • K. Krawietz / Z. Yang 9 7 4 6 M. Ebden / E. Perez [5] M. Ebden / E. Perez [5] 10 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Krawietz / Z. Yang None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 ace 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 ace 6-6 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Krawietz / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Ebden / E. Perez 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Ebden / E. Perez 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ebden / E. Perez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-5 → 4-6 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Ebden / E. Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 5-6* ace 6-6* 7*-6 df 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 K. Krawietz / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Ebden / E. Perez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Ebden / E. Perez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Ebden / E. Perez 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Ebden / E. Perez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

V. Azarenka / B. Haddad Maia vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon C. Garcia / L. Stefani C. Garcia / L. Stefani 40 7 5 T. Babos / K. Flipkens • T. Babos / K. Flipkens 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Babos / K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 C. Garcia / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Babos / K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 C. Garcia / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Babos / K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Garcia / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Babos / K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Garcia / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Babos / K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 6-6 → 7-6 T. Babos / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Garcia / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Babos / K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Garcia / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Babos / K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Garcia / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Babos / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Garcia / L. Stefani 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Babos / K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Garcia / L. Stefani 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Babos / K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Garcia / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

C. Garcia/ L. Stefanivs T. Babos/ K. Flipkens

R. Galloway / L. Harris vs I. Dodig / A. Krajicek



Slam Wimbledon R. Galloway / L. Harris R. Galloway / L. Harris 40 6 7 5 I. Dodig / A. Krajicek [2] • I. Dodig / A. Krajicek [2] 15 7 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 R. Galloway / L. Harris 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Galloway / L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 3-1 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Galloway / L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Galloway / L. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Galloway / L. Harris 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Galloway / L. Harris 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Galloway / L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Galloway / L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Galloway / L. Harris 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 R. Galloway / L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Galloway / L. Harris 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Galloway / L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Galloway / L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Galloway / L. Harris 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Galloway / L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

N. Mektic / M. Pavic vs F. Cabral / R. Matos



Slam Wimbledon N. Mektic / M. Pavic [9] • N. Mektic / M. Pavic [9] 30 7 5 F. Cabral / R. Matos F. Cabral / R. Matos 40 5 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 F. Cabral / R. Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cabral / R. Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Cabral / R. Matos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cabral / R. Matos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Cabral / R. Matos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cabral / R. Matos 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Cabral / R. Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cabral / R. Matos 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 F. Cabral / R. Matos 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 N. Mektic / M. Pavic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cabral / R. Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Cabral / R. Matos 0-15 15-15 15-30 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

I. Dodig / L. Chan vs J. Salisbury / H. Watson



Slam Wimbledon I. Dodig / L. Chan I. Dodig / L. Chan 30 1 J. Salisbury / H. Watson • J. Salisbury / H. Watson 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Salisbury / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 I. Dodig / L. Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Salisbury / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Dodig / L. Chan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Behar / A. Pavlasek • A. Behar / A. Pavlasek 40 7 5 F. Martin / A. Mies [8] F. Martin / A. Mies [8] 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-1 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Martin / A. Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 F. Martin / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Martin / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Behar/ A. Pavlasekvs F. Martin/ A. Mies

N. Bains / M. Lumsden vs V. Hruncakova / T. Mihalikova



Slam Wimbledon N. Bains / M. Lumsden • N. Bains / M. Lumsden A 6 6 5 V. Hruncakova / T. Mihalikova V. Hruncakova / T. Mihalikova 40 3 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Bains / M. Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 V. Hruncakova / T. Mihalikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Hruncakova / T. Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Hruncakova / T. Mihalikova 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Bains / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 3-2 → 3-3 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Bains / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 V. Hruncakova / T. Mihalikova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Bains / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Hruncakova / T. Mihalikova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 V. Hruncakova / T. Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Doumbia / F. Reboul vs M. Melo / J. Peers



Slam Wimbledon S. Doumbia / F. Reboul S. Doumbia / F. Reboul 0 3 2 M. Melo / J. Peers [16] • M. Melo / J. Peers [16] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Melo / J. Peers 15-0 30-0 40-0 2-5 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 M. Melo / J. Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Melo / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Melo / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Melo / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Melo / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Melo / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Melo / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Melo / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Arevalo / M. Kostyuk vs J. Murray / T. Townsend



Slam Wimbledon M. Arevalo / M. Kostyuk M. Arevalo / M. Kostyuk 0 6 2 J. Murray / T. Townsend • J. Murray / T. Townsend 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Murray / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 2-2 M. Arevalo / M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Murray / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Murray / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arevalo / M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Murray / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Arevalo / M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Murray / T. Townsend 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Arevalo / M. Kostyuk 1-2 J. Murray / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Arevalo / M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Murray / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

L. Marozava / I. Martins vs O. Kalashnikova / I. Shymanovich



Slam Wimbledon L. Marozava / I. Martins L. Marozava / I. Martins 8 4 6 O. Kalashnikova / I. Shymanovich O. Kalashnikova / I. Shymanovich 9* 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Marozava / I. Martins 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Marozava / I. Martins 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Marozava / I. Martins 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Marozava / I. Martins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Marozava / I. Martins 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Marozava / I. Martins 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Marozava / I. Martins 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Marozava / I. Martins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 L. Marozava / I. Martins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Marozava / I. Martins 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Marozava / I. Martins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

M. Kato / A. Sutjiadi vs S-W. Hsieh / B. Strycova



Slam Wimbledon M. Kato / A. Sutjiadi [13] M. Kato / A. Sutjiadi [13] 4* 5 6 S-W. Hsieh / B. Strycova S-W. Hsieh / B. Strycova 6 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 S-W. Hsieh / B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S-W. Hsieh / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S-W. Hsieh / B. Strycova 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S-W. Hsieh / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S-W. Hsieh / B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

N. Mahut / A Danilina vs A. Vavassori / L. Samsonova



Slam Wimbledon N. Mahut / A Danilina N. Mahut / A Danilina 2 7 4 6 A. Vavassori / L. Samsonova • A. Vavassori / L. Samsonova 3 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Vavassori / L. Samsonova None-None 0-1 1-1 2-1 3-1 df 3-2 6-6 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Mahut / A Danilina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Vavassori / L. Samsonova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 N. Mahut / A Danilina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Mahut / A Danilina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Mahut / A Danilina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Vavassori / L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mahut / A Danilina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori / L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Mahut / A Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Mahut / A Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Mahut / A Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Mahut / A Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Mahut / A Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Mahut / A Danilina 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 N. Mahut / A Danilina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Mahut / A Danilina 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Mahut / A Danilina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Mahut / A Danilina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Vavassori / L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 N. Mahut / A Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Vavassori / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Mahut / A Danilina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vavassori / L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 0-1

J. Rojer / E. Shibahara vs M. Middelkoop / A. Sutjiadi



Slam Wimbledon J. Rojer / E. Shibahara [8] • J. Rojer / E. Shibahara [8] 40 4 M. Middelkoop / A. Sutjiadi M. Middelkoop / A. Sutjiadi 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-2 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 J. Rojer / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Middelkoop / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Kolodziejova / M. Vondrousova • M. Kolodziejova / M. Vondrousova 40 1 6 5 M. Kostyuk / E. Ruse [15] M. Kostyuk / E. Ruse [15] 15 6 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A df 40-40 df ace 40-A df 0-4 → 1-4 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Kolodziejova / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Kolodziejova/ M. Vondrousovavs M. Kostyuk/ E. Ruse

A. Davidovich Fokina / A. Mannarino vs H. Nys / J. Zielinski



Slam Wimbledon A. Davidovich Fokina / A. Mannarino A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 40 6 4 H. Nys / J. Zielinski [4] • H. Nys / J. Zielinski [4] A 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Nys / J. Zielinski 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 df 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Nys / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina / A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

R. Arneodo / S. Weissborn vs S. Gille / J. Vliegen



Slam Wimbledon R. Arneodo / S. Weissborn R. Arneodo / S. Weissborn 0 6 4 S. Gille / J. Vliegen [12] • S. Gille / J. Vliegen [12] 40 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-5 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* ace 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 S. Gille / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 5-5 → 5-6 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

W. Koolhof / L. Fernandez vs J. O’Mara / O. Nicholls