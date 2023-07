Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti a Wimbledon: “E’ stata una partita difficile” (Video)

Jannik Sinner: “E’ stata una partita difficile , sapevo che sarebbe stata complicata e così è stato. Nel primo set facevo fatica a rispondere al suo servizio e nel secondo set non ho giocato bene a tennis ma sentivo che l’atteggiamento era quello giusto. Sentivo che gli ero vicino e sapevo che prima o poi sarebbe arrivata l’occasione. Piano piano ho iniziato a giocare meglio, sono stato più attento e sono riuscito a vincerla in tre set. Nel complesso è stata una partita non semplice e di certo dopodomani dovrò alzare il livello. Questo atteggiamento per me rappresenta un segnale forte perché vuol dire che ho ancora molto dentro di me e spero di tirarlo fuori nel momento giusto.

Ci sono state delle chiamate un po’ dubbie – , sul primo overrule (nel corso del primo set) avevo ragione io, ma gli errori ci sono, siamo umani, e non perdi una partita per un errore. Mi sono anche scusato con lei, non sono fatto così, non mi piace fare casino in campo…. visto, ora mi avete visto anche arrabbiato!”.

“Questi campi mi piacciono, qui l’atmosfera è speciale, la gente è carina e il luogo è magico… è un bel posto dove essere. Il mio coach Darren Cahill dice sempre di essere ‘friendly’ con l’erba, ed è quello che sto cercando di fare. Devo sempre avere la giusta mentalità ed essere più sorridente in campo perché giocare qui è piacevole e non lo devo dimenticare. Ho imparato dalla sconfitta di Parigi”.

“La sua storia, quella di Safiullin in questo torneo mi ricorda quella di Karatsev in Australia. Gioca un gran tennis e ha battuto ottimi giocatori, mi devo preparare bene e dovrò alzare il livello anche perché sarà anche una sfida mentale”.