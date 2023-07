Wimbledon: Parlano Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz che si sfideranno negli ottavi di finale (Video)

Matteo Berrettini : “Nel primo game ho sentito un po’ la tensione, da tempo non giocavo su campi così grandi. Sono partito lento ma poi ho ingranato bene anche perché so che su questa superficie posso infastidirlo. A metà secondo set ho sentito che le cose stavano cambiando e che entrando nello scambio mi sentivo superiore. Fisicamente mi sento meglio di come mi aspettassi”.

Avere un’arma del genere come il servizio mi tranquillizza anche se poi dipende sempre da come approcci la partita, devi sentirti bene per far funzionare quell’arma. Il servizio esterno sull’erba è importante ma la chiave credo sia stata la capacità di variarlo spesso e non dare riferimenti… se poi riesci a farlo sul match point meglio così”.

Alcaraz è impressionante sotto tutti i punti di vista, ovviamente lo è tennisticamente, non sarebbe il numero 1 del mondo altrimenti, fisicamente… io alla sua età pesavo 15 kg di meno… e per la maturità. Ma la cosa che mi colpisce di più di Carlos è il modo in cui gestisce le cose. Non sono mai stato numero 1 ma ho avvertito anche io la pressione e non è stato facilissimo gestirla… eppure ho 7 anni di più. Lui invece ha sempre il sorriso sulle labbra, è sempre felice di stare dove sta e per questo lo considero un esempio per le nuove generazioni e per le persone che ci guardano. Non è mai triste, qualche volta si lamenta su qualche palla, ma sempre felice, sempre sorridente.

Giocare cinque giorni di fila non è nulla se penso a tutti quelli che ho passato nel letto a piangere perché non potevo giocare. Tutto questo mi è mancato, moltissimo”.

Carlos Alcaraz : “Sono molto felice di aver superato un match così difficile, ma allo stesso tempo esausto. Ora non vedo l’ora di giocare il prossimo turno e di conoscere il nome del mio avversario.

Se affrontassi Berrettini dovrò rispondere bene, soprattutto. E il mio servizio sarà decisivo. Ma se riuscirò ad essere incisivo in risposta sono sicuro che potrò giocare un buon match e avrò le mie chance. La chiave sarà questa. Per Matteo il servizio è l’arma fondamentale per cui se risponderò bene, se rimarrò concentrato e se giocherò da fondocampo come ho fatto oggi, allora avrò molte possibilità di vincere”.