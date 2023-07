Wimbledon: Sinner approda agli ottavi, batte Halys mostrando qualche incertezza

Non il miglior Jannik Sinner, ma quanto basta per vincere la terza partita all’edizione 2023 di Wimbledon e qualificarsi per gli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. Il top 10 azzurro, testa di serie n.8 del torneo, ha superato il francese Quentin Halys (n.79 ATP) rimontando un set, 3-6 6-2 6-3 6-4 lo score conclusivo dopo poco meno di due ore e mezza di gioco. Negli ottavi aspetta il vincente della sfida tra Galan e Ymer (che ha battuto a sorpresa ieri Fritz).

“Non sono partito come volevo”, dichiara Jannik a caldo nell’intervista flash in campo, “ma alla fine sono riuscito a ritrovare il mio ritmo e vincere, ringrazio il pubblico per avermi sempre sostenuto per tutta la partita”.

In effetti l’azzurro ha disputato una prestazione altalenante, segnata da numeri modesti al servizio e soprattutto con un avvio davvero pessimo, nel quale ha sbagliato molto e concesso spazi al francese, che con un tennis offensivo e ordinato si è aggiudicato il primo parziale. Poi Sinner ha finalmente alzato i ritmi di gioco, pur con fasi di up and down, e sempre poco incisivo in risposta rispetto alle sue giornate migliori. Ha vinto anche il terzo set, mentre nel quarto è andato di nuovo sotto di un break, per fortuna prontamente recuperato, fino alla zampata decisiva sul 4 pari, dove ha liberato la potenza dei suoi colpi e strappato il break decisivo. In una prestazione così così, l’aspetto più positivo e aver giocato bene diversi punti importanti.

Sinner survives @janniksin surges back from a set down against Quentin Halys 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/zlI2Cg4XpM — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

9 Ace e 8 doppi falli per Sinner, con un modestissimo 49% di prime palle in gioco, davvero troppo poco per eccellere su erba (e in generale). Ha ricavato comunque l’83% dei punti con la prima, e strappato 11 palle break, convertendone solo 5. La bassa percentuale di trasformazione delle chance di break resta un altro problema dell’azzurro nel torneo. Ma oltre ai puri numeri, la sensazione è stata di uno Jannik incerto all’avvio, lento nel trovare la misura e liberare il braccio, forse per tensione o perché in giornata non così positiva, ma appena è riuscito a trovare sicurezza nella spinta la differenza di potenza e intensità col transalpino è stata nettissima.

Nel primo set Sinner scatta davvero lento dai blocchi, incerto con la prima palla e con alcuni doppi falli. Con un pessimo secondo turno di battuta, subisce il break che manda avanti Halys, bravo a non concedere chance all’azzurro per rientrare, per il 6-3 conclusivo.

Nel secondo set per fortuna la musica cambia, Sinner vola subito avanti 2-0 con un break immediato, e quindi veleggia sicuro nei propri turni, lasciando le briciole al rivale, che invece perde un’altra volta il game di servizio all’ottavo gioco, per il 6-2 Sinner.

Più equilibrato il terzo set, con di nuovo qualche doppio fallo di troppo per l’azzurro e poche prime in campo. Per fortuna è lui a scappare via al comando al sesto game, approfittando di uno 0-40 che capitalizza alla terza chance, con uno sciagurato doppio fallo di Quentin, per il 4-2 Sinner. Chiude in sicurezza 6-3 l’azzurro, volando 2 set 1.

Nel quarto set c’è grande bagarre nei primi game, lunghi e complicati, con tanti errori in mezzo qualche giocata di qualità. Halys annulla una palla break nel primo gioco, poi strappa il break approfittando di un brutto turno di battuta di Sinner (un altro doppio fallo), per il 2-0. Per fortuna Jannik reagisce immediatamente, strappa il contro break al termine di un altro gioco molto combattuto, quindi annulla una palla break che avrebbe rimandato al comando Halys, per il 2 pari. Sventato il pericolo, Sinner ritrova profondità di palla, non sfrutta una palla break nel quinto game ma trasforma quella sul 4 pari – bordata imprendibile di diritto – che lo manda a servire per il match. Chiude in sicurezza a 15, e vola agli ottavi di finale.

J. Sinner vs Q. Halys



Slam Wimbledon J. Sinner [8] J. Sinner [8] 3 6 6 6 Q. Halys Q. Halys 6 2 3 4 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 Q. Halys 15-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Q. Halys 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-5 → 3-5 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1