Wimbledon: il ritorno di Matteo Berrettini. Vittoria in tre set con De Minaur

Bentornato Matteo! No, non è stata un’illusione, Berrettini conferma le ottime sensazioni del derby di primo turno vinto contro Sonego producendo un’altra eccellente prestazione contro Alex De Minaur, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 in di 2 ore e 12 minuti di partita. I numeri nel tennis non dicono tutto, ma quelli dell’azzurro al servizio sono stati notevoli, due prime su tre in campo, ricavando l’88% dei punti e un buonissimo 53% sulle seconde. Ha concesso solo tre palle break, senza mai subire il break, e al di là della rete c’era un avversario per niente tenero e assai pronto a giocare bene sui prati.

Ha convinto la determinazione e concentrazione di Matteo, non una pausa fisica o mentale, non un momento si sbandamento. Il diritto è tornato quella mazzata definitiva a tratti imprendibile, che gli ha consentito di martellare in risposta e prendersi spazi per l’affondo. Anche dal punto di vista fisico, l’azzurro è in netta ripresa, come dimostra la buona posizione con la quale è arrivato per l’impatto (non ci sono più le “stecche” degli ultimi mesi col diritto) e la buona velocità con cui è corso a rete a prendersi il punto di volo (15 su 22 discese). Davvero un piacere rivedere quel tennista potente e concreto che solo due anni fa era arrivato a giocarsi il titolo contro Djokovic. Non è ancora il miglior Berrettini, ma è tutta un’altra musica rispetto agli ultimi suoi 12 mesi, contraddistinti da incertezze e prestazioni sotto tono.

Al terzo turno lo aspetta una super sfida contro Alexander Zverev, che ha superato il giapponese Yosuke Watanuki in quattro set.

What a performance! 👏 Matteo Berrettini defeats 15th seed Alex de Minaur in straight sets to move into the third round#Wimbledon pic.twitter.com/cv80SgEpFb — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

Nel primo set, Berrettini è scappato subito al comando conquistando il break nel secondo gioco, quindi ha dimostrato tutta la ritrovata solidità del servizio, nonostante i tentativi di De Minaur di reagire. Ha messo in campo 74% di prime Berrettini, vincendo tutti i 17, rendendo impossibile la rimonta in risposta dell’australiano. Berrettini ha chiuso il set 6-3, perdendo solo tre punti con il servizio.

Nel secondo set, Berrettini ha continuato con la stessa intensità. Nonostante De Minaur sia riuscito a cancellare la palla break iniziale, il tennista romano è riuscito a prendere il controllo nel terzo gioco. De Minaur ha preso più rischi in risposta, ma non è riuscito a concretizzare la possibilità di un contro break. Berrettini ha condotto l’incontro fino al nono game, dove ha avuto un set point in risposta, ma De Minaur è riuscito a resistere. Poco male, Matteo ha sfruttato il suo terzo set point nel game successivo, chiudendo per 6-4 il secondo parziale.

Il terzo set ha visto un ritmo più veloce, con nessuno dei due tennisti che riusciva a trovare una palla break fino al quinto gioco. È stato qui che Berrettini ha fatto la differenza, la zampata del campione, con un break sfruttato alla prima chance. Da quel punto in avanti, l’italiano ha mantenuto il ritmo al servizio, volando verso la vittoria in tre set, con il punteggio finale di 6-3, 6-4, 6-4.

Un Berrettini rinfrancato, e ritrovato. È la notizia più bella di questo Wimbledon, finora. E sognare non costa nulla.

Slam Wimbledon M. Berrettini M. Berrettini 6 6 6 A. De Minaur [15] A. De Minaur [15] 3 4 4 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 A. De Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. De Minaur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0