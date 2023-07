Wimbledon: Parlano Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Elisabetta Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto : “Sono felice, arrivare al terzo turno in uno Slam è sempre un bel risultato. E’ arrivato un po’ inaspettato soprattutto perché nel torneo precedente avevo giocato così così, poi mi ero fermata due settimane e avevo ripreso a giocare da poco. Sono contenta perché avere l’opportunità di giocare un’altra partita contro una avversaria tosta sarà un altro bel mezzo per poter migliorare e andare avanti in questo torneo. Sono arrivata qui con poca esperienza ma con la consapevolezza che giocare su erba mi avrebbe aiutato a migliorare.

Ci sono stati dei miglioramenti a livello mentale, anche se ogni tanto ancora mi incarto… oggi sul 3 a 1 ci ho riprovato… ma adesso quando accade riesco a gestire meglio la situazione; me ne rendo conto prima, cerco di concentrarmi sul mio piano di gioco e se l’avversaria è più brava di me lo accetto, riparto e faccio di tutto per vincere il punto successivo. Giocare sempre più spesso a questo livello, e confrontarmi con continuità con le più forti, mi permette di stabilizzarmi.

Quando ho giocato il primo Slam, in Australia, non ero consapevole, ero alle primissime armi, mi ero qualificata ma la mia esperienza si fermava a qualche ITF. Se potessi dare un consiglio a quella Elisabetta le direi continuare a lavorare e a perseguire gli obiettivi; le direi di seguire i consigli dell’allenatore e di farsi distrarre il meno possibile da tutto quello che circonda questo ambiente. Non è facile gestire tutto, e l’unico modo per rimanere concentrate è dare ascolto solo alle persone che ti vogliono bene e sanno come farti migliorare e crescere al meglio”.

Lorenzo Musetti : “Sicuramente è stata una prestazione molto buona, ho giocato con continuità e, a parte qualche sbavatura, credo di aver giocato al meglio sotto tutti gli aspetti. Al servizio sono sempre stato solido, ho preso il comando del gioco e ho risposto molto bene. Sono stato aggressivo, ho preso tanti punti venendo avanti e ho fatto molti vincenti con il dritto. Ci sono molte cose che stanno funzionando, credo di aver meccanizzato il gioco che devo adottare su questi campi e per questo motivo sono contento di essere al terzo turno.

Con Hurkacz ho giocato tante volte, ci ho perso qui 2 anni fa ma siamo cambiati entrambi, siamo giocatori più completi e maturi ed è per questo motivo che sarà un match diverso. Il suo stile di gioco si adatta alla superficie; serve bene, ti toglie il tempo specialmente con il rovescio, ama venire avanti e sa muoversi bene. Inoltre ha giocato molti match su erba. E’ un avversario ostico ma è ovvio che andando avanti in uno Slam il livello si alza e tutto si complica. Ma queste due vittorie mi danno tanta fiducia e motivazione per guardare avanti.

Giocare molte partite a questo livello, mi aiuterà a fare un ulteriore step per raggiungere l’obiettivo Top 10. Servono tante partite e tanti anni sul Tour ma mi sento maturato sento che manca ancora qualcosa che potrebbe scattare da un momento all’altro. Per diventare Top 10 bisogna battere i Top e un match come quello di domani può aiutare. Devo avere la pazienza di aspettare e continuare ad annaffiare la piantina tutti i giorni nella speranza che al più presto sbocci il fiore”.





Lorenzo Sonego : “Giocare su tre giorni ha aiutato Matteo, si è vista chiaramente la resa sempre migliore dal primo al terzo giorno. Gli serviva stare in campo, di sicuro ha giocato sempre meglio. Ovviamente sono contento che vada avanti lui, gli serviva questo risultato, vincere una partita, tornare in campo senza infortuni. L’ho visto bene, spero vada avanti.

Mi sentivo molto bene in campo, pensavo di poter andare avanti. Ma al sorteggio ho incontrato il peggior avversario possibile da trovare al primo turno sull’erba. Questa partita mi dà tanta fiducia, ho giocato al suo stesso livello per quattro set e lui è un giocatore fortissimo. Ho perso tre set per due, tre punti. Secondo me non avrei potuto fare meglio di così,

Non mi era mai capitato di giocare una partita in tre giorni. Ero tranquillo sempre, sapevo che erano come tre partite diverse e bisognava ricominciare sempre da capo. Mi sono divertito, per me è un privilegio essere a Wimbledon. Ho incontrato un avversario più forte di me.

Matteo ha paura di farsi male, era da un po’ che voleva stoppare (nell’interruzione del secondi giorno). Siamo caduti tre o quattro volte in pochi minuti, poi io cadendo non è che mi sentissi benissimo. Forse non era il momento migliore per me per fermarmi, ma visto che è un amico per me è stato giusto. Quel momento lì, con lui che aveva paura di muoversi, potevo sfruttarlo a mio favore. Ma non mi sembrava giusto, poi comunque avrei rischiato di farmi male”.