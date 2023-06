Holger Rune parla dello smash di Musetti: “Mi ha dato un ulteriore carica” (Video)

Holger Rune può essere definito come un competitore nato, feroce e indomabile. Questa è l’immagine che sta disegnando di sé durante la sua notevole ascesa nel torneo ATP 500 di Queen’s, dove si sta adattando alla superficie erbosa in maniera eccezionale.

Dopo aver battuto Lorenzo Musetti e approdato alle semifinali, Rune si è presentato ai media. Durante la conferenza stampa, ha risposto con rabbia ad un giornalista che ha insinuato che fingesse problemi al polso. “Se non sei nel mio corpo, non puoi affermare una cosa del genere,” ha detto Rune. “Ho avvertito un fastidio all’inizio della partita, ed è per questo che non riuscivo a effettuare servizi efficaci.”

Rune ha poi proseguito per discutere del suo progresso nel torneo: “Ogni volta mi sento più a mio agio su questa superficie. Sono solo tre partite, ma sono deciso a fare un grande sforzo per costruire un gioco di tennis efficace sull’erba.”

Rune ha anche avuto l’occasione di commentare un episodio particolare della partita contro Musetti. Durante il match, Musetti ha colpito il danese con uno smash, un’azione perfettamente legale nel gioco del tennis, ma che ha fatto molto discutere. A questo proposito, Rune ha affermato: “Può fare ciò che vuole, è legale, ma quella palla mi ha fornito il fuoco interiore necessario per voler vincere ancora di più.”

Holger Rune, quindi, continua la sua battaglia sul campo da tennis con una passione e un’energia indomabili. L’ATP 500 di Queen’s 2023 è solo l’ultimo scenario in cui questo talentuoso giocatore sta dimostrando tutto il suo valore e la sua determinazione.