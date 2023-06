Carlos Alcaraz si salva al Queen’s

Nonostante le incertezze sul suo esordio in questa stagione sull’erba, e un cambio dell’avversario all’ultimo momento, il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha dimostrato il suo valore nel recente incontro con Arthur Rinderknech nel torneo ATP Queen’s. Alcaraz ha superato Rinderknech con il punteggio di 4-6, 7-5 7-6(3), in una partita durata 2 ore e 33 minuti.

Il match è iniziato sotto una luce incerta per Alcaraz. Nonostante l’insuccesso nel primo set, il giovane tennista ha recuperato terreno nel secondo set, vincendolo con il punteggio di 7-5. La partita si è poi spostata verso il terzo e decisivo set, e malgrado la pressione, Alcaraz ha dimostrato la sua tenacia e abilità sul campo di gioco.

Lo spagnolo, infatti, sotto per 0 a 2 ha recuperato il break e vinto la partita al tiebreak per 7 punti a 3.