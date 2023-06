ATP 500 Halle e Queens: il programma di Martedì 20 Giugno 2023. esordio agevole per Sinner, contro Gasquet quote da riscatto per l’azzurro

Dopo l’inaspettata sconfitta nei quarti di Hertogenbosch contro Ruusuvuori, Jannik Sinner continua la sua preparazione a Wimbledon da Halle. Per l’azzurro il primo avversario si chiama Richard Gasquet, esperto francese molto a suo agio sull’erba, ma che parte nettamente sfavorito contro l’italiano: su William Hill si gioca a 1,16 il successo di Sinner, quota che sale a 1,17, contro il colpo del francese che oscilla tra 5 e 5,25.

L’unico precedente è finito 2-0 per Sinner, risultato in pole anche per la gara di martedì a 1,50, con lo stesso risultato a favore del transalpino dato addirittura a 10 volte la posta.

ATP 500 Halle

OWL ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Richard Gasquet vs [4] Jannik Sinner

2. [3] Andrey Rublev vs Yibing Wu

3. [9] Alexander Zverev vs [WC] Dominic Thiem

4. [Q] Christopher Eubanks vs [6] Hubert Hurkacz (non prima ore: 17:30)

TENNISPOINT COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [LL] Daniel Altmaier vs [8] Roberto Bautista Agut

2. [Q] Louis Wessels vs [WC] Yannick Hanfmann

3. Tallon Griekspoor vs Roberto Carballes Baena

4. [7] Borna Coric vs Alexander Bublik

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lorenzo Sonego vs [LL] Aslan Karatsev

2. Nicolas Jarry / Rafael Matos vs Alexander Erler / Lucas Miedler

3. [3] Sander Gille / Joran Vliegen vs Marcelo Melo / John Peers

COURT 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Albano Olivetti / David Vega Hernandez vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

ATP 500 Queens

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Maxime Cressy vs [2] Holger Rune

2. [1] Carlos Alcaraz vs [Q] Arthur Fils

3. [7] Alex de Minaur vs Andy Murray

4. Bernabe Zapata Miralles vs [3] Taylor Fritz

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Adrian Mannarino vs [WC] Liam Broady

2. [4] Frances Tiafoe vs Botic van de Zandschulp

3. [Q] Grigor Dimitrov vs Emil Ruusuvuori

4. [WC] Julian Cash / Luke Johnson vs Nicolas Mahut / Fabrice Martin

Court 5 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Jiri Lehecka vs Alejandro Davidovich Fokina

2. [SE] Jordan Thompson vs [PR] Milos Raonic

3. Daniel Evans / Lloyd Glasspool vs [WC] Liam Broady / Jonny O’Mara