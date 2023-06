Challenger Blois: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di un azzurro

Challenger Blois – Tabellone Principale – terra

(1) Halys, Quentin vs Atmane, Terence

Bailly, Gilles Arnaud vs Mager, Gianluca

(WC) Bourgue, Mathias vs Olivo, Renzo

(Alt) Jianu, Filip Cristian vs (5) Coppejans, Kimmer

(3) Skatov, Timofey vs (WC) Gea, Arthur

Hassan, Benjamin vs Pacheco Mendez, Rodrigo

Added, Dan vs Geerts, Michael

(WC) Tabur, Clement vs (6) Mayot, Harold

(7) Madaras, Dragos Nicolae vs Qualifier

(Alt) Dellien, Murkel vs Qualifier

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

Lopez San Martin, Alvaro vs (4) Meligeni Alves, Felipe

(8) Donskoy, Evgeny vs Casanova, Hernan

Qualifier vs Moro Canas, Alejandro

Ejupovic, Elmar vs Qualifier

Qualifier vs (2) Martinez, Pedro

(1/Alt) Michelsen, Alexvs (Alt) Garcian, AxelHuertas Del Pino Cordova, Arklonvs (11/Alt) Otegui, Juan Bautista

(2/Alt) Rincon, Daniel vs Poljicak, Mili

Colson, Tibo vs (9) Martineau, Matteo

(3) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Paul, Jakub

Huertas del Pino, Conner vs (7/WC) Poullain, Lucas

(4) Blanchet, Ugo vs Voisin, Emilien

(Alt) Jecan, Alexandru vs (8) Hemery, Calvin

(5) Marie, Jules vs (WC) Marmousez, Lilian

(Alt) Kadhe, Arjun vs (12) De Schepper, Kenny

(6) Erhard, Mathys vs Safwat, Mohamed

(WC) Brosset, Samuel vs (10) Jacquet, Kyrian

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Mathys Erhard vs Mohamed Safwat

2. [4] Ugo Blanchet vs Emilien Voisin

3. Conner Huertas del Pino vs [7/WC] Lucas Poullain (non prima ore: 13:00)

4. [Alt] Arjun Kadhe vs [12] Kenny De Schepper

COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Samuel Brosset vs [10] Kyrian Jacquet

2. [2/Alt] Daniel Rincon vs Mili Poljicak

3. Arklon Huertas Del Pino Cordova vs [11/Alt] Juan Bautista Otegui (non prima ore: 13:00)

4. [3] Nikolas Sanchez Izquierdo vs Jakub Paul