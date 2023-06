ATP 500 Halle: Il Tabellone Principale. Sorteggio complicato per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. I due potrebbero sfidarsi al secondo turno

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego saranno al via per i colori italiani nel torneo ATP 500 di Halle.

Jannik Sinner, quarto testa di serie del torneo, incrocia la racchetta con il veterano francese Richard Gasquet. La partita con Gasquet, esperto tennista con una gamma di colpi eccezionali, si prospetta molto complessa.

Parallelamente, Lorenzo Sonego è pronto a sfidare il controverso australiano Nick Kyrgios. Sonego si prepara a un match intenso con Kyrgios, noto per il suo servizio dirompente e l’imprevedibilità in campo. Nonostante la presenza imponente di Kyrgios, Sonego ha dimostrato in più occasioni di sapersi confrontare con i nomi più affermati del circuito, portando un’intensità e una resistenza fuori dal comune. In caso di successo dei due azzurri ci sarà un derby italiano al secondo turno.

È importante sottolineare che il tabellone di quest’anno vanta la presenza di numerose stelle del tennis mondiale, come Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, rendendo il torneo estremamente competitivo.

ATP 500 Halle – Tabellone Principale – erba

(1) Medvedev, Daniil vs Qualifier

(WC) Otte, Oscar vs Djere, Laslo

Ymer, Mikael vs Nakashima, Brandon

Zverev, Alexander vs (8) Bautista Agut, Roberto

(3) Rublev, Andrey vs Wu, Yibing

Qualifier vs (WC) Hanfmann, Yannick

Griekspoor, Tallon vs Carballes Baena, Roberto

Qualifier vs (6) Hurkacz, Hubert

(7) Coric, Borna vs Bublik, Alexander

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Sonego, Lorenzo vs Kyrgios, Nick

Gasquet, Richard vs (4) Sinner, Jannik

(5) Auger-Aliassime, Felix vs (WC) Thiem, Dominic

Shapovalov, Denis vs (PR) Harris, Lloyd

Jarry, Nicolas vs Moutet, Corentin

Barrere, Gregoire vs (2/WC) Tsitsipas, Stefanos