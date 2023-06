ATP 500 Halle e Queen’s: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 500 Halle – Tabellone Qualificazione – erba

1. [4] Daniel Altmaiervs Borna Gojo2. [WC] Henri Squirevs [6] Luca Van Assche3. [1] Aslan Karatsev vs [WC] Maximilian Marterer

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Zhizhen Zhang vs [WC] Louis Wessels

2. Roman Safiullin vs [8] Benjamin Bonzi

3. Radu Albot vs [5] Max Purcell

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hugo Gaston vs [7] Christopher Eubanks

2. [3] Marcos Giron vs [Alt] Pavel Kotov

(1) Paul, Tommyvs Daniel, Taro(WC) Harris, Billyvs (5) Lestienne, Constant

(2) Dimitrov, Grigor vs Vukic, Aleksandar

(WC) Lopez, Feliciano vs (7) Rinderknech, Arthur

(3) Wolf, J.J. vs (Alt) Sels, Jelle

(PR) Chardy, Jeremy vs (6) McDonald, Mackenzie

(4) Fils, Arthur vs (Alt) Grenier, Hugo

(WC) Fery, Arthur vs (8) Popyrin, Alexei

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Grigor Dimitrov vs Aleksandar Vukic

2. [WC] Arthur Fery vs [8] Alexei Popyrin

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Feliciano Lopez vs [7] Arthur Rinderknech

2. [1] Tommy Paul vs Taro Daniel

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Billy Harris vs [5] Constant Lestienne

2. [3] J.J. Wolf vs [Alt] Jelle Sels

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Arthur Fils vs [Alt] Hugo Grenier

2. [PR] Jeremy Chardy vs [6] Mackenzie McDonald (non prima ore: 14:30)