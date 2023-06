Richard Gasquet raggiunge il traguardo di 600 vittorie in carriera, sconfiggendo Tsitsipas a Stoccarda (Video)

Richard Gasquet, una delle figure più importanti del tennis mondiale degli ultimi 20 anni, ha raggiunto giovedì un traguardo molto significativo per la sua carriera da professionista, diventando il primo tennista francese della storia – e il quarto al mondo tra quelli ancora in attività – a vincere 600 partite nel circuito ATP.

Questo risultato del tennista francese è stato raggiunto in vista dei quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda, su erba (la sua superficie preferita) e a spese nientemeno che di Stefanos Tsitsipas, numero cinque del mondo e prima testa di serie del torneo, per 7-6(8), 2-6 7-5, in 2 ore e 20 minuti di sfida.

È stata l’11ª vittoria in carriera su un top 5 mondiale e la prima vittoria su un top 10 su erba dal 2015. Dopo aver vinto questo duello tra i campioni del Millennium Estoril Open (il vincitore del 2015 contro il vincitore del 2019), Gasquet affronterà ora il tedesco Jan Lennard Struff (24° ATP e unico tennista locale ancora in gara).