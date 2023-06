ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: Il programma dei quarti di finale. in Olanda Sinner a bassa quota contro Ruusuvuori: a Stoccarda Musetti cerca l’impresa contro Tiafoe

Esordio convincente per Jannik Sinner nell’ATP di Hertogenbosch. L’azzurro, vincente in due set contro Bublik, cerca il successo che vale la semifinale contro Emil Ruusuvuori. Partita alla portata per il numero uno italiano, sempre vincente nei cinque precedenti, offerto a 1,24 e 1,28 contro il colpo finlandese fissato tra 3,65 e 3,70 volte la posta. Le ultime due sfide sono terminate 2-0 per Sinner, risultato in pole anche domani a 1,75.

Senza intoppi anche il cammino di Lorenzo Musetti nell’ATP di Stoccarda, chiamato però all’impresa contro Frances Tiafoe, battuto poche settimane fa a Roma. Stavolta le quote premiano lo statunitense, riporta Agipronews, dato vincente a 1,49 mentre sale a 2,63 il bis di Musetti. Al Foro Italico la parte si è decisa in tre set, eventualità proposta a 2,30 per il match sull’erba tedesca.

