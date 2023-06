ATP 250 Stoccarda: Lorenzo Musetti centra i quarti di finale

Lorenzo Musetti, ha mostrato una notevole performance nel secondo turno dell’ATP di Stoccarda. La sesta testa di serie del torneo ha deliziato gli spettatori con i suoi affascinanti cambi di ritmo e colpi di alta qualità sull’erba di Stoccarda. Grazie ad una vittoria per doppio 6-3 contro Barrere, Musetti si è guadagnato il suo diciassettesimo quarto di finale in carriera, il primo mai raggiunto su un campo in erba. Ora affronterà il vincitore del match tra Lehečka e Tiafoe.

La partita contro Barrere si è svolta ad un ritmo veloce. Nel quinto game del primo set, Musetti ha saputo sfruttare al meglio la profondità dei colpi di Barrere, conquistando la sua prima palla break della partita. Un’incredibile risposta di rovescio da parte di Musetti ha messo a dura prova Barrere, che ha finito per cedere la battuta. Questo quinto gioco si è rivelato decisivo per l’andamento del primo set: da quel momento in poi, Musetti ha mantenuto la sua battuta con grande sicurezza e, sul 5-3, ha conquistato un altro break decisivo su Barrere, chiudendo il set 6-3.

Nel secondo set Musetti ha dovuto lottare duramente per il primo game, che si è protratto per circa 11 minuti, offrendo a Barrere alcune palle break. Tuttavia, il francese non è riuscito a sfruttare queste opportunità, permettendo a Musetti di conquistare l’1-0. Entrambi i giocatori hanno dato il massimo su ogni punto e su ogni palla. Nonostante l’intensificarsi del gioco di Barrere, che ha sfoggiato un grande rovescio nel secondo set, Musetti è riuscito a mantenere il passo. L’equilibrio si è rotto quando, sul 4-3 per Musetti e in battuta Barrere, il francese ha commesso un errore su un colpo che avrebbe potuto facilmente controllare. Quell’errore ha concesso il break decisivo a Musetti, che ha chiuso il set e la partita con un doppio 6-3 poco dopo chiudendo la partita con autorità.

ATP Stuttgart Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 6 6 Gregoire Barrere Gregoire Barrere 3 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Barrere 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Barrere 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1