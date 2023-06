ATP 250 Stoccarda e S-Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Day 2. Ritorna in campo Nick Kyrgios (LIVE)

ATP 250 Stoccarda (Germania) – 1° Turno, erba

ATP Stuttgart Gregoire Barrere Gregoire Barrere 6 6 Oscar Otte Oscar Otte 4 3 Vincitore: Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Otte 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Barrere 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 O. Otte 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 4-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. Gregoire Barrerevs [WC] Oscar Otte

2. Christopher O’Connell vs Daniel Altmaier



Il match deve ancora iniziare

3. Zhizhen Zhang vs Jan-Lennard Struff (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Nick Kyrgios vs Yibing Wu (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Stuttgart Corentin Moutet • Corentin Moutet 30 1 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

1. Corentin Moutetvs Aslan Karatsev

2. Denis Shapovalov vs [Q] Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

3. Benjamin Bonzi vs [5] Tommy Paul (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Match Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron / Hubert Hurkacz vs [3] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



ATP Stuttgart Marcos Giron / Hubert Hurkacz Marcos Giron / Hubert Hurkacz 1 5 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [3] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [3] 6 7 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 M. Giron / Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Giron / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df 3-4 → 4-4 M. Giron / Hurkacz 15-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 M. Giron / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Giron / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Giron / Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Giron / Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Giron / Hurkacz 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Giron / Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs William Blumberg / Frances Tiafoe



ATP Stuttgart Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego 0 0 William Blumberg / Frances Tiafoe William Blumberg / Frances Tiafoe 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Aslan Karatsev / Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 S-Hertogenbosch (Olanda) – 1° Turno, erba

ATP 's-Hertogenbosch Alexander Bublik Alexander Bublik 0 7 3 David Goffin • David Goffin 0 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Goffin 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

1. Alexander Bublikvs [Q] David Goffin

2. [6] Tallon Griekspoor vs Mikael Ymer (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [WC] Arthur Rinderknech vs Alexei Popyrin (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Adrian Mannarino vs [Q] Arthur Fils



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jordan Thompson vs [Q] Giovanni Mpetshi Perricard



ATP 's-Hertogenbosch Jordan Thompson • Jordan Thompson 40 6 3 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 6-4 G. Mpetshi Perricard 0-40 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Emil Ruusuvuori vs Brandon Nakashima



Il match deve ancora iniziare

3. Mackenzie McDonald vs Ilya Ivashka



Il match deve ancora iniziare

4. Laslo Djere vs [Q] Ricardas Berankis



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [PR] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



ATP 's-Hertogenbosch Nathaniel Lammons / Jackson Withrow • Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 8 6 3 0 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut 3 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Lammons / Withrow 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 df 8-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 N. Lammons / Withrow 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 P. Herbert / Mahut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Maxime Cressy / Fabrice Martin



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Rinky Hijikata / Jason Kubler vs [WC] Sander Arends / David Pel



Il match deve ancora iniziare

4. Alex de Minaur / Jordan Thompson vs Marcelo Melo / John Peers



Il match deve ancora iniziare