ITF Frascati: Sarà sfida tutta italiana tra Napolitano e Ocleppo

Finale tutta italiana nel futures ITF Città di Frascati (15.000 – $ terra) e d’altronde il logo del New Country Club dove campeggia il tricolore è stato di buon auspicio. Una finale che si prospetta ricca di spunti interesse non fosse altro perché si tratta di due piemontesi di origine e con alle spalle due papà che hanno avuto ruoli diversi ma importanti nel mondo della racchetta, Gianni uomo di Coppa Davis negli anni ’80 e Cosimo maestro di tennis e organizzatore di tantissimi tornei del circuito internazionale .I due si sono affrontati la scorsa settimana nel primo turno del PL Open e l’ha spuntata Napolitano. Venendo agli incontri odierni , nella prima semifinale si è visto sin dal primo game durato oltre dieci minuti che non sarebbe stato facile per Stefano Napolitano smantellare il fuoco di sbarramento del moscovita. Il punteggio finale molto severo per Chepelev può trarre in inganno per un match durato quasi 1 ora e mezzo . C’è da dire che il biellese ha giocato un’ottima partita e ha ben sfruttato i suoi turni di servizio concedendo molto poco a Chepelev per poi concentrarsi sulla risposta per incrinare la continuità del russo. Un doppio break per Napolitano decideva il primo set chiuso da Stefano con un aces. Nel secondo set l’equilibrio si spezzava sul 2 pari ed evidenziava le difficoltà di un Chepelev in grande confusione ed incapace di tenere testa al nostro giocatore. Molto più equilibrata la seconda semifinale tra Ocleppo e Dalla Valle. Un incontro lottato ma non bellissimo con diversi errori da entrambi i giocatori . Ocleppo è partito bene . E’ salito 3 a 1 poi Dalla Valle ha iniziato a comandare gli scambi da fondo imponendo il suo ritmo. Sul 5 pari il break decisivo per Dalla Valle che si portava sul 2 a 0 nel secondo. A quel punto Ocleppo , visto l’affievolirsi dell’azione martellante del ravennate , prendeva fiducia e rientrava in partita grazie anche a diverse pregevoli conclusioni. Nel terzo si portava avanti per 4 a 1 per chiudere per 6 a 2.Il premio Mario Belardinelli riservato al miglior giovane del torneo è stato consegnato dal Presidente del NCC Club Frascati Modesto Molinari al francese Gabriel Debru .

Risultati

Semifinali singolare : Napolitano (Ita) b Chepelev (noflag) 62 62 ; Ocleppo (Ita) b Dalla Valle (Ita) 57 64 62.

Doppio Finale : Compagnucci-Cortegiani (ita) b Voisin-Weber (fra) 63 64.