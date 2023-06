Muchova raggiunge la finale al Roland Garros (e prima Slam) annullando un match point a Sabalenka

Fantastica Karolina Muchova! La 26enne tennista ceca, da sempre riconosciuta per il suo indubbio talento e qualità tecniche, figlie dell’eccezionale scuola del suo paese, ha conquistato la vittoria più significativa e speciale della sua carriera, qualificandosi per la finale di Roland Garros, la sua prima nei tornei del Grand Slam. In uno degli incontri più emozionanti della stagione – e certamente una delle migliori semifinali femminili di Grand Slam degli ultimi anni – Muchova, numero 43 nel ranking WTA, ha sconfitto la bielorussa Aryna Sabalenka, numero due del mondo, che fino a quel momento era rimasta imbattuta nei tornei del Grand Slam 2023 in una stagione in cui si è dimostrata la migliore giocatrice. Il punteggio finale è stato 7-6(5), 6-7(5) 7-5, in una partita durata 3 ore e 13 minuti, in una sfida che ha incantato gli spettatori che hanno riempito il Court Philipe Chatrier.

Muchova ha dimostrato che il talento, la freddezza e la qualità tecnica possono sconfiggere la potenza assoluta della bielorussa, devastante quando riesce a colpire la palla da ferma, ma assai instabile e poco sensibile quando l’avversaria le pone problemi tecnici complessi da risolvere. Karolina si è aggiudicata al tiebreak un primo set molto equilibrato, con un break per parte tra nono e decimo game. Splendido il rovescio lungo linea tirato sul set point, colpo fenomenale visto anche la tensione del momento. La ceca era riuscita a ottenere un break di vantaggio (2-0) nel secondo set, ma ha ceduto subito il game di battuta. La lotta è proseguita per tutto il set, con un altro break e immediato contro break, fino ad un nuovo tiebreak nel quale Sabalenka è riuscita ad imporre la sua potenza, scappando via 5 punti a 2 chiudendo 7 punti a 5 al secondo set point.

Nel terzo set la partita sembrava girata totalmente a favore di Aryna, che non riusciva sfruttare ben 4 palle break nel secondo game, ma poi invece è scappata al comando con un allungo nel sesto, per il 4-2 e poi 5-2. Qua Muchova ha tirato fuori il meglio del suo repertorio: ha annullato un match point servendo sul 2-5 e quindi è riuscita a rimontare piazzando un parziale micidiale di 5 giochi a 0, per il 7-5 conclusivo a suo favore. Karolina ha dimostrato una grande capacità di recupero, resistenza e forza mentale nel ribaltare un match che sembrava ormai perso, meritandosi una standing ovation del Chatrier e la vittoria più importante in carriera.

Keeping us guessing until the very end 😮 After the tightest of battles, it’s @karomuchova7 who prevails against world No.2 Sabalenka 7-6(5), 6-7(5), 7-5 to make her first Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/KAoq24tav9 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023



Ora Muchova aspetta l’esito dell’altra semifinale per conoscere la sua avversaria in finale: Iga Swiatek, contro la quale ha un bilancio di 1-0 a suo favore, o Beatriz Haddad Maia, con la quale ha un bilancio di 2-0. La finale si svolgerà sabato alle 14.

Questo finale rappresenta un traguardo enorme per Muchova, una tennista che ha sempre mostrato di avere il talento per una carriera di alto livello. La sua prestazione a Roland Garros è la prova definitiva del suo potenziale e potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera.

GS Roland Garros Karolina Muchova Karolina Muchova 7 6 7 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 6 7 5 Vincitore: Karolina Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1