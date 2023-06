Prenderà il via domenica 4 giugno sui campi del New Country Club l’edizione n°18 del torneo “Città di Frascati” (15.000 $ – terra). Un torneo che ha una solida tradizione e che ha visto passare sui propri campi tutta una serie di campioni della racchetta come Ivan Ljubicic , Sebastien Grosjean , Tomas Berdych e gli italiani Starace , Volandri e Gaudenzi tanto per citare i più famosi.

Un torneo nato nel 1995 quando i tornei di questo tipo in Italia erano pochi e i nostri tennisti erano obbligati a girare il mondo per prendere i punti per le classifiche. Così il presidente del NCC Modesto Molinari fece da apripista per tanti circoli italiani portando a Frascati il tennis internazionale. Questa edizione si preannuncia di buon livello e con molti giovani da seguire con una certa attenzione.

Il numero uno del torneo è il 23enne cesenate Francesco Forti che si è messo in evidenza a inizio stagione vincendo il challenger di Monastir in Tunisia dove ha sconfitto in finale Federico Gaio. Altri due elementi di grande interesse sono due piemontesi , Stefano Napolitano e Julian Ocleppo. Entrambi cresciuti a pane e tennis. Stefano con il padre Cosimo maestro e organizzatore di tornei e Julian con Gianni azzurro di Coppa Davis negli anni 80 e nei primi 50 del mondo. Napolitano è entrato in tabellone ai recenti Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto il tedesco Marterer .Tra i giocatori stranieri fari puntati sul francese Gabriel Debru. Il 17enne di Grenoble è stato numero 1 del mondo juniores dopo aver vinto lo scorso anno al Roland Garros e il suo approccio con il tennis pro può dirsi più che promettente con tre semifinali conquistate nel corso del 2023. Il direttore del torneo Marcello Molinari ha espresso soddisfazione per il livello dell’entry list di questa edizione e ha voluto ricordare Mario Belardinelli che in questo circolo nei primi anni 80 ha allenato i più forti giocatori azzurri. Al miglior giovane del torneo infatti verrà assegnato un trofeo per ricordare questo grande maestro di vita e di sport.