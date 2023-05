Lucia Bronzetti parla dopo il successo a Rabat: “Siamo un gran team, senza di voi non sarei arrivata fino a qui oggi“ (con il video della Finale e la premiazione)

Lucia Bronzetti ha parlato dopo la vittoria nel torneo WTA 250 di Rabat: “Sono felicissima del mio primo titolo. Non so davvero cosa dire. Mi congratulo prima di tutto con Julia per la grande settimana, buona fortuna per Parigi. Grazie a voi per rendere questo torneo meraviglioso per me e agli sponsor, e alla folla che mi ha aiutato tantissimo. Senza di voi non sarei qui. Last but not least, grazie al mio team. Siamo un gran team, senza di voi non sarei arrivata fino a qui oggi“.

A moment she's been dreaming of 💭 Lucia Bronzetti is the 2023 #WTARabat CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/YOnTHPsD35 — wta (@WTA) May 27, 2023