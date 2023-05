Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 8 azzurri in singolare e 4 in doppio (LIVE)

Masters e WTA 1000 Roma – 1° Turno M – 2° Turno F – terra

Il match deve ancora iniziare

1. [14] Victoria Azarenka vs Sloane Stephens

2. [WC] Luca Nardi vs David Goffin (non prima ore: 13:00)



3. Lorenzo Sonego vs [PR] Jeremy Chardy



4. Sofia Kenin vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 19:00)



5. [WC] Matteo Arnaldi vs Diego Schwartzman (non prima ore: 20:30)



Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Karolina Pliskova vs [Q] Anna Bondar



2. [6] Coco Gauff vs Y. Putintseva or V. Tomova (non prima ore: 13:00)



3. Albert Ramos-Vinolas vs [WC] Francesco Passaro



4. [Q] Taylor Townsend vs [3] Jessica Pegula



5. [Q] Stefano Napolitano vs Alex Molcan (non prima ore: 19:00)



Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Giulio Zeppieri vs [Q] Daniel Altmaier



2. Marco Cecchinato vs Mackenzie McDonald



3. Dusan Lajovic vs Nuno Borges



4. [23] Anastasia Potapova vs Elisabetta Cocciaretto



5. [5] Caroline Garcia vs Ana Bogdan



Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nuria Parrizas Diaz vs [11] Veronika Kudermetova



2. [17] Magda Linette vs Linda Noskova



3. [Q] Magdalena Frech vs [19] Madison Keys



4. Nicolas Jarry vs [Q] Yannick Hanfmann



5. [LL] Hugo Grenier vs J.J. Wolf



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marc-Andrea Huesler vs Jason Kubler



2. Ugo Humbert vs Emil Ruusuvuori



Elena-Gabriela Ruse vs (12) Beatriz Haddad Maia



Camila Osorio vs (29) Petra Martic



Kirsten Flipkens / Alicja Rosolska vs (4) Storm Hunter / (4) Elise Mertens



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Hugo Dellien vs Roberto Carballes Baena



2. Adrian Mannarino vs Thiago Monteiro



3. [PR] Guido Pella vs Maxime Cressy



4. Corentin Moutet vs [Q] Fabian Marozsan



5. Ulrikke Eikeri / Miyu Kato vs [8] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

(31) Irina-Camelia Begu vs Xiyu Wang



Caty McNally vs (27) Marie Bouzkova



(30) Anhelina Kalinina vs Anna Blinkova



Alizé Cornet vs (22) Qinwen Zheng



Alexa Guarachi / Erin Routliffe vs (6) Shuko Aoyama / (6) Ena Shibahara



Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



2. Nicole Melichar-Martinez / Alexandra Panova vs [WC] Jasmine Paolini / Martina Trevisan



3. Sebastian Baez / Bernabe Zapata Miralles vs Alex de Minaur / Jason Kubler



4. Daniel Evans / Ben Shelton vs [WC] Lorenzo Musetti / Giulio Zeppieri



5. Taylor Fritz / Tommy Paul vs Mackenzie McDonald / Frances Tiafoe



