Internazionali d’Italia: Sinner all’attacco per il primo 1000, in quota è terzo dietro Alcaraz e Djokovic

Il Foro Italico di Roma si prepara a ospitare una maxi edizione degli Internazionali d’Italia che durerà ben 12 giorni. Carlos Alcaraz, fresco vincitore del torneo di Madrid e assente di lusso nella scorsa edizione del Masters 1000 italiano, è il favorito per la vittoria finale secondo i betting analyst: il successo del ventenne spagnolo è infatti offerto tra il 2,20 e il 2,30. Secondo posto in tabellone per il campione in carica, Novak Djokovic, assente a Madrid per recuperare da un infortunio al gomito e proposto a 4. I due occupano, attualmente, le prime due posizioni della classifica mondiale, e un eventuale confronto potrebbe avvenire solo in finale.

Pronto a rovinare la festa ai due favoriti c’è Jannik Sinner, sorteggiato nel lato di tabellone presidiato da Djokovic. Il numero uno italiano sta vivendo un 2023 strepitoso e dopo le semifinali di Indian Wells e Montecarlo – ma soprattutto la finale di Miami – l’assalto al primo titolo 1000 in carriera è offerto a 7,50. Sono invece più lontani gli altri tennisti italiani: Lorenzo Musetti, che continua a non brillare nonostante la semifinale di Barcellona, è a quota 47, mentre Sonego è addirittura in tripla cifra, a 210.

Tra i possibili outsider salta all’occhio Holger Rune, che lo scorso anno non superò le qualificazioni del torneo e ora è saldamente in top 10. Un successo del danese è offerto a 13. Per il finalista della scorsa edizione Stefanos Tsitsipas, invece, la vittoria finale paga 16 volte la posta. Da tenere d’occhio anche le possibilità di Andrey Rublev, campione del primo 1000 su terra di stagione, a Montecarlo: il trofeo romano per il russo si gioca a 35.