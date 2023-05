Carlos Alcaraz domina Alexander Zverev agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2023. Borna Coric trionfa in una battaglia epica contro Alejandro Davidovich Fokina e avanza ai quarti di finale (Video)

Quando Carlos Alcaraz è in forma, pochi riescono a competere con lui. Alexander Zverev ne ha fatto esperienza in prima persona, ora agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2023, dopo aver subito lo stesso destino nella finale della stagione precedente. Il numero due del ranking ATP ha giocato a un livello superiore, dominando dall’inizio alla fine contro il 16° del ranking.

Il giovane spagnolo, 19 anni, ha risolto la partita con il risultato di 62 61, in un incontro in cui il risultato riflette esattamente ciò che è successo in campo. Alcaraz ha perso solamente otto punti al servizio, non ha affrontato nessun break point e ha brekkato il servizio di Sascha due volte in ciascun set per semplificare il compito. La difesa del titolo prosegue senza intoppi, con Alcaraz che riduce il gap nel confronto diretto con Zverev a 2-3.

Superato l’ostacolo Zverev, Alcaraz si prepara ora ad affrontare Karen Khachanov, numero 12 del ranking. I due si sono già incontrati in due occasioni, entrambe nel 2022 e sulla terra battuta, con risultati decisamente a favore di Alcaraz: 6-1, 6-4 6-4 a Roland Garros e 6-0 6-2 ad Amburgo.

Vale la pena ricordare che la vittoria del titolo garantirebbe virtualmente il ritorno al primo posto nel ranking mondiale per Alcaraz, poiché solo cinque punti lo separano da Novak Djokovic, che difende il titolo nel Masters 1000 di Roma. Di conseguenza, basterebbe la partecipazione di Alcaraz a Roma per assicurarsi la vetta della classifica, dato che l’anno scorso non vi prese parte.

ATP Madrid Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Alexander Zverev [13] Alexander Zverev [13] 1 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Alcaraz 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 df 15-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Borna Coric ha trionfato in una partita mozzafiato, durata 3 ore e 26 minuti, contro Alejandro Davidovich Fokina, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale del Mutua Madrid Open. Il tennista croato, numero 20 del ranking ATP, ha posto fine al sogno del giocatore di casa, che ha avuto le sue opportunità, ma è stato superato in un’incredibile rimonta risolta nel tie-break del terzo set.

Coric è riuscito a resistere con i parziali 6-7(5), 6-3 7-6(5), nonostante Davidovich Fokina (35°) avesse avuto un break di vantaggio a 4-3 nel terzo set e fosse in vantaggio per 4-2 nel tie-break. Tuttavia, Coric è riuscito a rispondere a questi momenti difficili e alla fine ha prevalso, garantendosi un posto nei quarti di finale di un torneo Masters 1000 per la nona volta nella sua carriera. Se ci concentriamo esclusivamente sulla terra battuta, è la prima volta che raggiunge questa fase da Monte Carlo nel 2019.

Ora, Coric affronterà un avversario che probabilmente non si aspettava di incontrare a questo punto del torneo: si tratta di Daniel Altmaier (92°), che ha sconfitto Jaume Munar per raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000 per la prima volta nella sua carriera. La partita promette di essere un’affascinante sfida tra i due atleti, entrambi desiderosi di continuare il loro percorso vincente nel prestigioso torneo madrileno.