Luciano Darderi in finale nel torneo di Buenos Aires

Luciano Darderi, si è qualificato per la finale del challenger argentino di Buenos Aires, un torneo dotato di un montepremi di 40.000 dollari e giocato sulla terra battuta. Darderi ha ottenuto una vittoria in semifinale contro l’argentino Andrea Collarini, attualmente numero 177 del ranking mondiale, con il punteggio di 4-6, 7-6 (5) 6-2.

Darderi ha dimostrato una notevole determinazione nel corso dell’incontro, riuscendo a recuperare dal primo set perso e a vincere il tie-break nel secondo set, per poi chiudere il match nel terzo set con un convincente 6-2.

Da segnalare che nel secondo set Darderi sotto per 2 a 4 recuperava il break nell’ottavo gioco e poi sul 5 pari annullava una delicata palla break che avrebbe mandato a servire per il match il tennista argentino prima di chiudere la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per l’azzurro che si appresta a sfidare in finale il brasiliano Thiago Seyboth Wild, testa di serie numero 8 del torneo.