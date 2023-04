Challenger Praga 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri al via

Challenger Prague 1 – Tabellone Principale – terra

(1) Krajinovic, Filip vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Koepfer, Dominik

Gombos, Norbert vs (5) Piros, Zsombor

(3) Cerundolo, Juan Manuel vs (WC) Svrcina, Dalibor

Peniston, Ryan vs (WC) Paulson, Andrew

(Alt) Meligeni Alves, Felipe vs Martinez, Pedro

(WC) Ivanovski, Kalin vs (7) Stricker, Dominic

(6) Machac, Tomas vs Qualifier

Bellier, Antoine vs (SE) Kolar, Zdenek

Klein, Lukas vs (SE) Valkusz, Mate

Agamenone, Franco vs (4) Gaston, Hugo

(8) Ofner, Sebastian vs Demin, Yaroslav

Sels, Jelle vs Ugo Carabelli, Camilo

Qualifier vs Kopriva, Vit

Barrios Vera, Tomas vs (2) Albot, Radu

(1/Alt) Choinski, Janvs Harris, BillyMolleker, Rudolfvs (11) Lazarov, Alexandar

(2/Alt) Kuzmanov, Dimitar vs Andreozzi, Guido

(WC) Barnat, Jiri vs (12) Moro Canas, Alejandro

(3/Alt) Delbonis, Federico vs (Alt) Squire, Henri

Domingues, Joao vs (10) Gengel, Marek

(4) Laaksonen, Henri vs (WC) Mensik, Jakub

Gaio, Federico vs (9) Yevseyev, Denis

(5) Mochizuki, Shintaro vs Houkes, Max

(WC) Kalina, Vit vs (8) Sachko, Vitaliy

(6) Sweeny, Dane vs (WC) Hrazdil, Jan

Rosol, Lukas vs (7) Llamas Ruiz, Pablo

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lukas Rosol vs [7] Pablo Llamas Ruiz

2. [3/Alt] Federico Delbonis vs [Alt] Henri Squire

3. Joao Domingues vs [10] Marek Gengel

4. [2/Alt] Dimitar Kuzmanov vs Guido Andreozzi

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/Alt] Jan Choinski vs Billy Harris

2. [6] Dane Sweeny vs [WC] Jan Hrazdil

3. [WC] Jiri Barnat vs [12] Alejandro Moro Canas

4. [4] Henri Laaksonen vs [WC] Jakub Mensik

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Rudolf Molleker vs [11] Alexandar Lazarov

2. [WC] Vit Kalina vs [8] Vitaliy Sachko

3. [5] Shintaro Mochizuki vs Max Houkes

4. Federico Gaio vs [9] Denis Yevseyev