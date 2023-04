Matteo Arnaldi dopo l’approdo al terzo turno di Madrid: ” non so cosa dire sono davvero felice per il risultato di oggi“ (Con la sintesi del match contro Ruud)

Matteo Arnaldi parla dopo l’accesso al terzo turno del torneo Masters 1000 di Madrid: “Non so cosa dire. A Barcellona ho giocato molto bene, qui è diverso perché la palla rimbalza molto in alto. Ho fatto fatica il primo set con Paire. Oggi la pressione era su Ruud, io sono entrato in campo con la testa libera“.

Devo andarci convinto a rete, ogni tanto non è così e se ci vai con poca convinzione non la metti di là la volée. Oggi ci sono andato convinto, magari perché avevo meno pressione rispetto agli altri match.”

“Ho fatto un lungo viaggio per essere qui, a Miami non è andata come avrei voluto. Ho cercato di usare quell’esperienza americana per giocare meglio. Questo era il mio primo tabellone principale in un Masters1000, non so cosa dire sono davvero felice per il risultato di oggi“.