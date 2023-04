Andrea Vavassori dopo la vittoria contro Andy Murray a Madrid: “È un sogno diventato realtà. la priorità che ho dato al doppio per molto tempo mi ha aiutato a sviluppare questa abilità. Ho iniziato a giocare in questo modo quando ero molto giovane perché mio padre era un fanatico di Pat Rafter” (con il video della partita)

Andrea Vavassori è uno dei tennisti più felici del momento, dopo aver sconfitto Andy Murray nel primo turno dell’ATP 1000 di Madrid, in quella che è stata una delle migliori e più speciali vittorie della sua carriera.

Il tennista italiano, attualmente al 164° posto nel ranking mondiale, ha parlato ai giornalisti di questa vittoria che non dimenticherà mai e spera di dare seguito a questa grande settimana, nonostante dovrà affrontare nel secondo turno Daniil Medvedev.

FINALE TESO

Ho giocato l’inizio del tie-break del secondo set molto bene, ma con il 6-3 a mio favore è arrivata la tensione, ho sentito la pressione di ciò che avrebbe potuto significare vincere. Ho fatto un doppio fallo per un soffio, ho cercato di essere coraggioso in ogni punto e, nonostante questi errori, ero mentalmente forte e pronto a continuare a lottare. Ho colto l’opportunità e sono incredibilmente felice per questo.

VITTORIA SPECIALE CONTRO MURRAY

È un sogno diventato realtà. Solo il fatto di affrontare un grande campione come lui, ho visto così tante partite sue nella mia vita, era già molto speciale. Essere in grado di vincere questa partita è indimenticabile. È un grande giorno per me perché non avevo mai giocato in un campo così bello come questo.

SOGNO DI ENTRARE NELLA TOP 100 CON SERVIZIO-VOLÉE

La verità è che la priorità che ho dato al doppio per molto tempo mi ha aiutato a sviluppare questa abilità. Ho iniziato a giocare in questo modo quando ero molto giovane perché mio padre era un fanatico di Pat Rafter e guardavamo sempre le sue partite in famiglia. Ricordo che cercavo di imitare i suoi colpi quando andavo a lezione e ho sempre avuto chiaro che era così che volevo giocare. Non è uno stile comune al giorno d’oggi e penso che mi favorisca, dato che nessuno è abituato a giocare contro qualcuno come me. Il mio obiettivo è raggiungere la top 100 quest’anno, sempre fedele a questo stile di gioco.