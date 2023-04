Carlos Alcaraz domina Tsitsipas e si corona campione dell’ATP 500 di Barcellona (con la sintesi della finale)

Semplicemente BRUTALE! Carlos Alcaraz ha firmato un’altra esibizione favolosa e ha battuto Stefanos Tsitsipas per consacrarsi campione dell’ATP 500 di Barcellona. Il 19enne, numero due del mondo, ha praticamente dominato il greco, garantendo così la difesa del titolo al Conde de Godó e raggiungendo i nove tornei vinti nella sua ancora breve ma molto fruttuosa carriera.

Alcaraz ha risolto la questione in modo molto veloce, con i parziali 6-3 6-4, mentre Tsitsipas era stato inizialmente quello che aveva iniziato meglio il match. Il greco, cercando di contrastare Carlitos per la prima volta in quattro incontri, ha fatto il break per portarsi avanti 2-1 e da lì in poi è stato solo Alcaraz. Lo spagnolo ha sfoderato una dozzina di colpi vincenti e ha timbrato una vittoria che è diventata del tutto scontata.

In questo modo, Alcaraz mantiene il suo record perfetto su Tsitsipas e porta a tre i titoli conquistati quest’anno, con un impressionante bilancio di 23 vittorie e solo due sconfitte. Ora proverà a difendere il titolo al Masters 1000 di Madrid, cosa che, se raggiunta, lo porterà a soli cinque punti dalla leadership di Novak Djokovic.