Challenger Savannah: Il Tabellone Principale e di Quali. A. Arnaboldi nel Md e Luca Potenza nelle quali

Challenger Savannah – Tabellone Principale – terra sintetica

(1) Bergs, Zizou vs (Alt) Tomic, Bernard

(WC) Damm, Martin vs Yevseyev, Denis

Qualifier vs (PR) Fratangelo, Bjorn

Hemery, Calvin vs (6) Galarneau, Alexis

(3) Couacaud, Enzo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Chappell, Nick vs Rybakov, Alex

Qualifier vs (7) Krueger, Mitchell

(8) Michelsen, Alex vs (WC) Kypson, Patrick

Zhu, Evan vs Arnaboldi, Andrea

Martineau, Matteo vs Blanch, Ulises

(Alt) Kirchheimer, Strong vs (4) Kicker, Nicolas

(5) Dougaz, Aziz vs (WC) Kodat, Toby

Qualifier vs (PR) Pouille, Lucas

(PR) Statham, Rubin vs Echargui, Moez

Crawford, Oliver vs (2) Diaz Acosta, Facundo

(1/Alt) Ejupovic, Elmarvs (Alt) Young, Donald(Alt) Gomez, Federico Agustinvs (8) Mayo, Aidan

(2) Ponwith, Nathan vs Williams, Cooper

Alves, Mateus vs (10) Angele, Jaimee Floyd

(3) Sinclair, Colin vs (Alt) Brown, Preston

(Alt) Sigouin, Benjamin vs (9) Potenza, Luca

(4) Nanda, Govind vs (Alt) Strode, Isaiah

(Alt) Glinka, Daniil vs (7) Jacquet, Kyrian

(5) Popko, Dmitry vs (WC) Kuzuhara, Bruno

(Alt) Baker, Blu vs (12/Alt) McCormick, Tristan

(6) Descotte, Matias Franco vs (WC) Boyer, Tristan

(WC) Kang, Kyle vs (11) Bangoura, Sekou

Savannah Toyota Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Govind Nanda vs [Alt] Isaiah Strode

2. [6] Matias Franco Descotte vs [WC] Tristan Boyer

3. Mateus Alves vs [10] Jaimee Floyd Angele

4. [2] Nathan Ponwith vs Cooper Williams

Atlantic Radiology Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Daniil Glinka vs [7] Kyrian Jacquet

2. [Alt] Blu Baker vs [12/Alt] Tristan McCormick

3. [Alt] Benjamin Sigouin vs [9] Luca Potenza

4. [Alt] Federico Agustin Gomez vs [8] Aidan Mayo