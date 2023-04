ATP 500 Barcellona: Stefanos Tsitsipas avanza in semifinale. Sarà lui a sfidare domani il nostro Lorenzo Musetti

Sarà questa la volta che Stefanos Tsitsipas conquisterà l’ATP 500 di Barcellona? Con due finali del torneo catalano già disputate in carriera, il numero cinque del ranking mondiale si è assicurato il ritorno alle semifinali, dopo aver di nuovo sconfitto Alex de Minaur per la nona volta in nove incontri nel circuito principale. Tsitsipas, finalista contro Rafael Nadal nel 2018 e 2021, ha dominato con i parziali 6-4 6-2, senza mai lasciare all’australiano (19º) la speranza di poter invertire questo registro molto negativo.

L’ellenico ha fatto un break nel terzo gioco e ha concluso il primo parziale senza affrontare nessun break point. Tsitsipas non ha avuto nemmeno bisogno di forzare troppo, tra ottenuto un altro break nel terzo gioco del secondo parziale e ne ha aggiunto un altro per avere un margine di sicurezza.

Tsitsipas sbarca in semifinale per la seconda volta quest’anno, l’altra è stata agli Australian Open, dove giunse in finale perdendo contro Novak Djokovic. Stavolta avrà di fronte Lorenzo Musetti, tra i migliori quattro del torneo senza scendere in campo a causa del ritiro di Jannik Sinner. Il greco nei confronti diretti conduce per 3-0.