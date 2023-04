Flavio Cobolli eliminato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera

Flavio Cobolli, attualmente numero 208 del ranking mondiale, è stato eliminato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera questa fase in un torneo ATP. Cobolli è stato sconfitto dall’australiano Christopher O’Connell, numero 82 del ranking ATP, che aveva precedentemente battuto Alexander Zverev nel giorno del suo 26° compleanno con il punteggio di 7-6 (5), 4-6, 6-3 in un match durato 2 ore e 28 minuti.

Nonostante avesse avuto un vantaggio di 4-2 nel primo set, Flavio Cobolli non è riuscito a mantenere il controllo della partita. Sul punteggio di 5-4 in suo favore, Cobolli ha mancato tre palle set, permettendo a O’Connell di pareggiare sul 5 pari. Nel successivo tiebreak, Cobolli ha recuperato un minibreak, ma ha commesso un doppio fallo sul 5-6, consegnando il set a O’Connell per 7-5.

Il secondo set è stato vinto dall’italiano per 6-4, dopo essere stato avanti per 5 a 2, con doppio break, e chiuso con il servizio due game dopo. Tuttavia, nel terzo e decisivo set, Cobolli ha ceduto il break decisivo sul 2-3, perdendo il turno di battuta a 30 e non riuscendo a sfruttare una palla break sull’1 pari. Da quel momento in poi, l’australiano non ha concesso più nulla nei restanti due turni di battuta, vincendo il set per 6-3 e la partita.

Nonostante la sconfitta, il torneo di Monaco di Baviera rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Flavio Cobolli, che dimostra di poter competere a livello ATP.

ATP Munich Christopher O'Connell Christopher O'Connell 7 4 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 3 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 2-5 → 3-5 C. O'Connell 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 2-4 → 3-4 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

5 ACES 102 DOUBLE FAULTS 566/104 (63%) FIRST SERVE 55/101 (54%)45/66 (68%) 1ST SERVE POINTS WON 38/55 (69%)18/38 (47%) 2ND SERVE POINTS WON 23/46 (50%)7/11 (64%) BREAK POINTS SAVED 8/12 (67%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1517/55 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 21/66 (32%)23/46 (50%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/38 (53%)4/12 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 4/11 (36%)15 RETURN GAMES PLAYED 1663/104 (61%) SERVICE POINTS WON 61/101 (60%)40/101 (40%) RETURN POINTS WON 41/104 (39%)103/205 (50%) TOTAL POINTS WON 102/205 (50%)