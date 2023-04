ATP 500 Barcellona e ATP 250 Monaco e Banja Luka: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Cobolli a Monaco (LIVE)

ATP 500 Barcellona (Spagna) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Barcelona Lorenzo Musetti [9] Lorenzo Musetti [9] 0 Jannik Sinner [4] Jannik Sinner [4] 0 Vincitore: Musetti per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [8] Alex de Minaur vs [2] Stefanos Tsitsipas



ATP Barcelona Alex de Minaur [8] Alex de Minaur [8] 0 2 Stefanos Tsitsipas [2] • Stefanos Tsitsipas [2] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Tsitsipas 2-3 A. de Minaur 0-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Carlos Alcaraz vs [10] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [15] Francisco Cerundolo vs [12] Daniel Evans



Il match deve ancora iniziare

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

2. Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Nicolas Mahut / Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare









ATP 250 Monaco (Germania) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Munich Christopher O'Connell Christopher O'Connell 15 7 4 5 Flavio Cobolli • Flavio Cobolli 40 6 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 2-5 → 3-5 C. O'Connell 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 2-4 → 3-4 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. [8] Marc-Andrea Huesler vs Dominic Thiem (non prima ore: 12:00) 2T



ATP Munich Marc-Andrea Huesler [8] Marc-Andrea Huesler [8] 0 7 3 Dominic Thiem • Dominic Thiem 0 5 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Thiem 3-3 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Huesler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 6-5 → 7-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A df 5-5 → 6-5 M. Huesler 15-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Huesler 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Holger Rune vs Cristian Garin



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Marc-Andrea Huesler OR Dominic Thiem vs [2] Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

5. Marcos Giron vs [4] Botic van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

ATP Munich Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 6 6 10 Quentin Halys / David Pel Quentin Halys / David Pel 4 7 7 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 A. Erler / Miedler 1-0 2-0 df 3-0 3-1 df 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 8-5 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Q. Halys / Pel 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Q. Halys / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 Q. Halys / Pel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Q. Halys / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Erler / Miedler 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys / Pel 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys / Pel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Erler / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Q. Halys / Pel 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 Q. Halys / Pel 15-0 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Q. Halys / Pel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Q. Halys / Pel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys / Pel 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

2. [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [WC] Oscar Otte / Jan-Lennard Struff



ATP Munich Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] 0 3 Oscar Otte / Jan-Lennard Struff • Oscar Otte / Jan-Lennard Struff 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 O. Otte / Struff 15-0 3-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 O. Otte / Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 O. Otte / Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 1-2 O. Otte / Struff 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Banja Luka Alex Molcan • Alex Molcan 30 6 4 5 Laslo Djere Laslo Djere 0 2 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Molcan 15-0 30-0 5-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Molcan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 4-3 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Djere 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Djere 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Damir Dzumhur vs [2] Andrey Rublev (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Novak Djokovic vs Dusan Lajovic (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Miomir Kecmanovic vs [6] Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Jamie Murray / Michael Venus vs [Alt] Andrey Golubev / Denys Molchanov



ATP Banja Luka Jamie Murray / Michael Venus [1] Jamie Murray / Michael Venus [1] 40 6 5 Andrey Golubev / Denys Molchanov • Andrey Golubev / Denys Molchanov 30 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Golubev / Molchanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Golubev / Molchanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 A. Golubev / Molchanov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Golubev / Molchanov 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Golubev / Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-15 0-1 → 1-1 A. Golubev / Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Murray / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Golubev / Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Golubev / Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Golubev / Molchanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 3-1 J. Murray / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Golubev / Molchanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Francisco Cabral / Aleksandr Nedovyesov vs [2] Sander Gille / Joran Vliegen



Il match deve ancora iniziare