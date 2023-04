ATP 500 Barcellona, ATP 250 Monaco e Banja Luka: Il programma di Venerdì 21 Aprile 2023. sarà ancora Sinner-Musetti. In pole il bis del numero otto del mondo

Come una settimana fa a Montecarlo, un altro quarto di finale, questa volta dell’Atp di Barcellona, regala il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nella sfida del Masters 1000 monegasco a prevalere è stato il numero 8 del ranking Atp, il cui bis è offerto a 1,28, quote che sale a 1,30 contro il successo del toscano, sempre sconfitto nei due precedenti contro Sinner, fissato tra 3,35 e 3,40 volte la posta. Come riporta Agipronews, in pole per i bookie c’è un altro finale in due set, proposto a 1,43 mentre per il risultato esatto un nuovo 2-0 per l’altoatesino si gioca a 1,83 con lo stesso parziale a favore di Musetti fissato a quota 6,10.

ATP 500 Barcellona

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [9] Lorenzo Musetti vs [4] Jannik Sinner

2. [8] Alex de Minaur vs [2] Stefanos Tsitsipas

3. [1] Carlos Alcaraz vs [10] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 16:00)

4. [3] Casper Ruud OR [15] Francisco Cerundolo vs [12] Daniel Evans

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

2. Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 14:00)

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Nicolas Mahut / Stefanos Tsitsipas

1. Christopher O’Connellvs2. [1] Holger Runevs Cristian Garin3. [8] Marc-Andrea HueslerOR Dominic Thiemvs [2] Taylor Fritz(non prima ore: 14:00)4. Marcos Gironvs [4] Botic van de Zandschulp(non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Quentin Halys / David Pel

2. [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [WC] Oscar Otte / Jan-Lennard Struff

1. Alex Molcanvs Laslo Djere2. [WC] Damir Dzumhurvs [2] Andrey Rublev (non prima ore: 13:00)3. [1] Novak Djokovicvs Dusan Lajovic(non prima ore: 15:00)4. [4] Miomir Kecmanovicvs [6] Jiri Lehecka

Grandstand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Jamie Murray / Michael Venus vs [Alt] Andrey Golubev / Denys Molchanov

2. Francisco Cabral / Aleksandr Nedovyesov vs [2] Sander Gille / Joran Vliegen