Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti di finale nel torneo di Barcellona: “Non ho avuto problemi alla gamba ma solo qualche crampo” (con la sintesi della partita)

Jannik Sinner ha parlato dopo l’accesso ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Barcellona: “Match difficile quello di oggi contro Nishioka, prima volta per me contro di lui. Nel terzo set il primo game è stato cruciale. L’ho vinto e da lì sono ripartito.

Mi piace giocare qui a Barcellona, è sempre bello. Tre anni fa col COVID non era così pieno e giocare in questi campi così importanti è sempre un’esperienza bella.

Nel secondo set ho mollato l’intensità e lui ha preso maggiore confidenza poi non ho servito e sono stato costretto a scambiare molto. E poi nel terzo nei momenti cruciali per fortuna ho alzato il livello.

Non ho avuto problemi alla gamba ma solo qualche crampo, ho giocato parecchio nell’ultimo periodo ed ero un po’ stanco oggi, spero di recuperare per domani. Ma non ho dolori”.