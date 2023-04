ATP 500 Barcellona: Lorenzo Musetti recupera ad un passo dalla sconfitta e batte Cameron Norrie. Sarà derby ai quarti di finale contro Jannik Sinner

Oggi, nel terzo turno del torneo ATP 500 di Barcellona, Lorenzo Musetti ha sconfitto il britannico Cameron Norrie, numero 13 del ranking mondiale e settimo del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1 dopo 2 ore e 05 minuti di gioco. Questa è stata la loro prima partita ufficiale in carriera.

Musetti si è trovato in una situazione difficile nel secondo set quando, sul punteggio di 4-4 e 15-40, ha dovuto annullare due palle break a favore di Norrie che, se convertite, avrebbero permesso al britannico di servire per il match. Tuttavia, l’italiano è riuscito a salvarsi e, nel game successivo, ha ottenuto il break che gli ha consentito di vincere il secondo set per 6-4.

Nel terzo set, Musetti ha dominato, ottenendo break sia nel secondo che nel sesto gioco, e ha chiuso il set e la partita con un netto 6-1.

Ora, ai quarti di finale, Musetti affronterà il connazionale Jannik Sinner, in un derby tutto italiano, come già accaduto la scorsa settimana nel torneo di Monte Carlo.

ATP Barcelona Cameron Norrie [7] Cameron Norrie [7] 6 4 1 Lorenzo Musetti [9] Lorenzo Musetti [9] 3 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Musetti 40-A 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Norrie 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 0-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2 ACES 11 DOUBLE FAULTS 150/70 (71%) FIRST SERVE 64/91 (70%)31/50 (62%) 1ST SERVE POINTS WON 40/64 (63%)10/20 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 15/27 (56%)2/6 (33%) BREAK POINTS SAVED 6/8 (75%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1324/64 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/50 (38%)12/27 (44%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/20 (50%)2/8 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 4/6 (67%)13 RETURN GAMES PLAYED 1341/70 (59%) SERVICE POINTS WON 55/91 (60%)36/91 (40%) RETURN POINTS WON 29/70 (41%)77/161 (48%) TOTAL POINTS WON 84/161 (52%)