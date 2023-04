Lorenzo Sonego sconfitto al secondo turno a Monaco di Baviera

Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Cristian Garin nel secondo turno del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. La partita è stata complicata sin dall’inizio per Sonego, che ha commesso un doppio fallo sulla prima palla break, l’unica concessa nel set, regalando il parziale all’avversario. Il torinese ha mancato l’opportunità di sfruttare l’unica palla break a suo favore e ha mostrato difficoltà nel trovare il giusto feeling con la palla, soffiandosi sulle mani per cercare di scaldarle.

Nel secondo set, Sonego ha subito un altro break all’inizio ma è riuscito a recuperare, portando il punteggio a 2-2 grazie a un’ottima giocata con il diritto e un urlo di sollievo e battaglia. Tuttavia, la partita non è stata facile né spettacolare, con entrambi i giocatori che hanno mostrato frustrazione in diverse fasi del match.

Sonego è riuscito a portarsi avanti 4-2, ma la sua fuga è durata poco, poiché ha subito un contro-break nel settimo game a causa di scelte ed esecuzioni imprecise nello scambio. Il torinese ha poi ceduto nel tie-break, concludendo la partita con qualche rimpianto.

In sintesi la partita è stata complicata per Sonego fin dall’inizio, e nonostante qualche momento di brillantezza, non è riuscito a imporsi sull’avversario. Alla fine, il tie-break ha sancito la vittoria di Garin e la sconfitta di Sonego, che lascia il torneo con un po’ di amarezza.

ATP Munich Cristian Garin Cristian Garin 6 7 Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 3 6 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 df 6-6 → 7-6 C. Garin 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

0 ACES 24 DOUBLE FAULTS 445/73 (62%) FIRST SERVE 41/61 (67%)32/45 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 29/41 (71%)15/28 (54%) 2ND SERVE POINTS WON 8/20 (40%)3/5 (60%) BREAK POINTS SAVED 2/5 (40%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1012/41 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/45 (29%)12/20 (60%)ù 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/28 (46%)3/5 (60%) BREAK POINTS CONVERTED 2/5 (40%)10 RETURN GAMES PLAYED 1147/73 (64%) SERVICE POINTS WON 37/61 (61%)24/61 (39%) RETURN POINTS WON 26/73 (36%)71/134 (53%) TOTAL POINTS WON 63/134 (47%)